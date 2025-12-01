Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones

Claudio Tapia, titular de la AFA, felicitó a José Alonso por su victoria contundente en las elecciones a presidente en Colón.

1 de diciembre 2025 · 06:50hs
Colón comienza una nueva etapa institucional tras la victoria de José Alonso en las elecciones desarrolladas el pasado fin de semana, y el reconocimiento llegó rápidamente desde la propia Asociación del Fútbol Argentino. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se hizo eco del resultado y saludó públicamente al dirigente sabalero vía redes sociales.

Felicidades a José Alonso y a la Comisión Directiva que triunfó en las recientes elecciones de @ColonOficial. Saludos también para toda la gente Sabalera que se acercó a votar”, escribió Tapia en su cuenta de X, reposteando la publicación oficial del club.

Los resultados de las elecciones en Colón

Colón había comunicado previamente los números del escrutinio provisorio, señalando una participación de 6.240 socios. Los resultados fueron los siguientes:

-Pasión Sabalera: 2.840 votos

-Sangre de Campeones: 1.810

-Dr. Ricardo Magdalena: 1.223

-Pasión Sabalera: 294

-Unidad Colonista: 49

-Votos en blanco: 20

-Anulados: 4

Con estos números, José Alonso y su agrupación Tradición Sabalera se impusieron de manera clara frente a sus competidores, consolidándose como la propuesta elegida para conducir al club en los próximos años.

El clima de las elecciones que destacó Colón

Desde la entidad rojinegra destacaron el desarrollo pacífico de la jornada electoral y la importante participación de los socios, en un contexto institucional clave para la recuperación deportiva y económica de la institución.

El saludo de Tapia representa un respaldo significativo desde la conducción del fútbol argentino, en un momento donde Colón busca retornar rápidamente a los primeros planos y reordenar su situación general. Alonso asumirá con el desafío de reconstruir confianza y fortalecer los proyectos deportivos con la mira puesta en devolver al club a los lugares de protagonismo.

