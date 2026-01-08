"Estoy muy conforme con los refuerzos que llegaron a Colón"

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán se mostró satisfecho con el armado del plantel y dejó un mensaje positivo de cara a lo que viene

Luego de l a práctica matutina que se llevó adelante en el predio 4 de junio, el DT de Colón Ezequiel Medrán brindó una conferencia de prensa en donde se mostró muy conforme por el mercado de pases.

Pero además, el entrenador rojinegro habló de nombres propios, como por ejemplo la llegada de Federico Lértora y ponderó al delantero Alan Bonansea. Y se mostró muy esperanzado con este nuevo proceso.

El análisis de Ezequiel Medrán

"La verdad es que estoy muy conforme y el mercado se movió de una manera intensa. Es un contexto difícil, complejo, pero en definitiva en la fecha que estamos, prácticamente tenemos un 90% del plantel definido", comenzó diciendo Medrán.

Y continuó: "Faltan algunas cosas puntuales por definir, pero realmente estoy contento porque ahora tenemos un margen de preparación que es bueno. Uno siempre quiere algo más, porque ya cuando te das cuenta tenés el torneo encima. Pero realmente conforme como venimos trabajando".

En lo que respecta a lo que falta sumar expresó: "Falta terminar de buscar un central preferentemente que pueda jugar por el perfil izquierdo. Después estamos trabajando sobre un lateral. Hay un nombre que ustedes manejan como un centro delantero que está al definir en cuanto a lo contractual, pero está todo bien encaminado y va por ahí".

LEER MÁS: "Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

En cuanto a la llegada de Federico Lértora opinó: "Tuve una charla con Fede antes de comenzar el entrenamiento. Está contento, se lo ve a gusto y la verdad que está con muchas ganas. Obviamente viene de una inactividad importante y sabemos que le va a llevar un un tiempo en ponerse a punto".

Para luego agregar: "Pero está con ganas y con mucha predisposición. Obviamente que se nota lo que lo motiva en su vida particular Colón. Y eso hace que para él sea más llevadero. Tenemos la ilusión de que se pueda ponerse bien y que nos de un gran aporte".

Respecto a la posible incorporación de Mauro Peinipil manifestó: "La llegada de Peinipil está encaminada. Faltan pequeños detalles como para que termine de acomodarse. Eso lo está manejando Diego (Colotto) y esperemos que en lo que resta de la semana, lo resolvamos de buena manera".

LEER MÁS: El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

Sobre el arribo de Alan Bonansea opinó: "A Bonansea lo veo un delantero con las características que me gustan los nueves a mí. Es un trabajador que se ha encontrado en la última temporada de buena manera con el gol. Contagia, es un nueve que es referencia, que te aporta un juego aéreo en ambas áreas y eso en esta categoría es importante".

"La verdad que estamos muy conformes como estamos trabajando en los refuerzos. La realidad es que en esta ingeniería de incorporar sabemos que prácticamente tenemos un equipo nuevo. Y por eso ahora tenemos que trabajar mucho en este tiempo que queda por delante para encontrar esa identidad que nos gusta a nosotros para competir", tiró.

Luego de la participación de la Serie Río de la Plata, Colón jugará un amistoso "Tenemos un amistoso confirmado el 28 de enero con Patronato. Y después prefiero tener por lo menos 10 días al inicio del campeonato para manejar esa distancia de tiempo para acomodar el equipo", reveló.

Y en el final Medrán mandó un mensaje de optimismo "Estoy feliz porque en el transitar la ciudad me encuentro con que el hincha está ilusionado y esperanzado. Y esa energía la vamos sintiendo, tenemos claro el objetivo, pero disfrutamos del día a día y del proceso. Tenemos muchas expectativas y un grupo muy renovado, hoy el día a día es bueno y tenemos la ilusión de tener un buen año".