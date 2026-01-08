"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

El volante central Ignacio Antonio expresó su satisfacción por llegar a Colón y habló del desafío que tiene por delante

El nombre de Ignacio Antonio fue uno de los primeros que puso arriba de la mesa Ezequiel Medrán para reforzar el plantel de Colón. Y es que el DT lo conocía de su paso por Gimnasia de Mendoza.

Por ello, rápidamente la dirigencia junto con Diego Colotto iniciaron las gestiones para sumar al volante central que no dudó un instante, cuando lo llamaron de Colón.

En los primeros días de pretemporada y con los amistosos en el horizonte, Antonio dialogó con Sol Play 91.5 y expresó su enorme satisfacción por ponerse la camiseta rojinegra.

La alegría de Antonio por llegar a Colón

"Sabía que venía a un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina. Colón es un club de primer nivel que te obliga a exigirte al máximo y eso es un desafío hermoso", fueron sus primeras palabras.

En relación a la llegada de su compañero Matías Muñoz dijo: "Con Mati tuvimos un muy buen año. Nos entendimos rápido y yo ya con una mirada sé qué movimiento va a hacer. Él me conoce a mí también, entonces creo que pegamos esa dinámica que necesitás para que todo fluya.

Respecto a lo difícil que resulta el Torneo de la Primera Nacional expresó: "La clave en esta categoría es sumar siempre, ya que es normal entrar en un bache futbolístico y cuando eso sucede, lo importante es no perder".

Por último, indicó: "En esta categoría todo es muy parejo. Vas a cualquier cancha y todos te hacen partido. Esto se define por detalles y es ahí donde hay que sacar la experiencia de los que conocemos la categoría y sumar para el grupo".