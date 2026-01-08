El primer equipo titular de Colón que dispuso Ezequiel Medrán

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Este jueves, el plantel de Colón entrenó en el predio 4 de junio y por primera vez, Ezequiel Medrán dispuso de una práctica de fútbol

Ovación

Por Ovación

8 de enero 2026 · 10:43hs
El DT de Colón

El DT de Colón, Ezequiel Medrán dispuso del primer ensayo futbolístico.

El plantel de Colón entrenó esta mañana en el predio 4 de junio con la presencia de Federico Lértora, quien realizó su primer entrenamiento luego de firmar su vínculo con el Rojinegro.

Colón hizo fútbol

Pero más allá de la presencia del volante que fuera campeón con Colón, la novedad más importante de la práctica fue que el DT Ezequiel Medrán dispuso de un ensayo futbolístico.

Así las cosas, el entrenador sabalero puso en cancha su primera formación titular del 2026 con la presencia de varios de los refuerzos que sumaron, mientras que otros estuvieron en la formación suplente.

El equipo titular estuvo integrado por: Matias Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Nicolás Thaller, Facundo Castet; Julian Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Ignacio Lago; Matías Godoy, Facundo Castro.

LEER MÁS: Diego Colotto: "Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro"

En tanto que la formación suplente formó con: Tomás Giménez; Zahir Ibarra, Jonas Ravano, Lucas Picech, Leandro Allende; Nahuel Curcio, Federico Lértora, Nicolás Talpone, Conrado Ibarra; Iván Ojeda, Lucas Cano. Luego, Zahir Yunis reemplazó a Lértora.

Así las cosas, en la formación titular, estuvieron siete refuerzos, es decir prácticamente un equipo nuevo, cuando aún restan sumarse algunos jugadores.

Mientras que en la formación suplente se observó a tres de las incorporaciones. Por lo cual, ya son 10 los refuerzos que trabajan con el plantel y faltan que se sumen entre tres y cinco más.

Colón Ezequiel Medrán equipo
