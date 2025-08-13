Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón visitará a San Telmo otra vez con jugadores al límite en un plantel diezmado

Colón se prepara para visitar a San Telmo por la 27ª fecha del grupo B con la necesidad de cortar la mala racha y sin perder más soldados. Hay alerta amarilla

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2025 · 15:34hs
El presente de Colón sigue marcado por la incertidumbre, las bajas por lesión y un calendario cada vez más apremiante. Mientras ahora se prepara para visitar a San Telmo el sábado por la fecha 27 del Grupo B de la Primera Nacional, una nueva preocupación se suma al panorama: la acumulación de amarillas.

En total, son cinco los futbolistas que se encuentran con cuatro y, en caso de recibir una más, se perderían el siguiente partido ante Chacarita en Santa Fe. Son Emmanuel Gigliotti, Zahir Yunis, Brian Negro y Guillermo Ortiz. Otro es el arquero Marcos Díaz, aunque su situación es distinta, ya que se encuentra apartado del plantel por decisión del cuerpo técnico, por lo que no contaría más allá de estar al límite reglamentario.

Guillermo Ortiz.jpeg
Guillermo Ortiz tiene cuatro amarillas en Col&oacute;n.

Un Colón cada vez más diezmado

Esta situación complica aún más los planes de Minella, quien ya lidia con una larga lista de lesionados —incluidos Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán y Luis Rodríguez para el fin de semana— que lo obliga a modificar semana a semana. Con un posible ingreso a la zona de Reducido que parece casi un milagro y la presión constante por escaparle a la zona de descenso directo, el DT deberá hacer equilibrio sabiendo que igual tampoco puede andar guardando.

Además, Colón no solo depende de sí mismo: en esta recta final, deberá mirar de reojo lo que haga Defensores Unidos de Zárate (CADU), que ocupa hoy la plaza inmediata de descenso. En ese contexto, cada punto vale oro y cada amarilla puede tener consecuencias clave.

El partido ante San Telmo, en una cancha siempre difícil como la Isla Maciel, será otra prueba exigente para un Colón que sigue buscando algo de estabilidad en medio de un torneo que no da tregua.

Colón San Telmo amarillas
