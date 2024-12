Facundo Castet está por ahora más afuera que adentro de Colón

El defensor Facundo Castet quiere seguir y tiene el OK de Colón, pero lo que pide Sarmiento complica todo

Entre los apuntados para seguir está Facundo Castet, de regular participación. Jugó casi siempre y, cuando no lo hizo, fue por suspensión o lesión. Tanto es así como al final se sintió su ausencia y hubo que improvisar con Fabián Henríquez en el lateral izquierdo.

Más allá de que la opinión final la tendrá el entrenador, estaría el visto bueno de la comisión y el director deportivo, sin embargo el tema no está sencillo, ya que hay que negociar con Sarmiento, dueño del pase y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2025.

facundo Castet.jpg Sarmiento complica la estadía de Facundo Castet en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Más afuera que adentro en Colón

Se conoció que el propio jugador hace algunas semanas encabezó las charlas para cristalizar su deseo de quedarse en Santa Fe mediante un nuevo préstamo, que es a lo que puede aspirar el Rojinegro. Al comienzo las charlas fueron positivas y habría crédito abierto, pero de golpe se fue complicando.

En realidad, por lo que estaría pidiendo el Verde y Colón no quiere pagar. Justamente no afronta un momento de bonanza económica y los pedidos –sobre todo especulaciones– de esta índole frenan todo. No está caído, pero ahora se enfrío todo. La idea del elenco de Junín, de ser posible, es venderlo para obtener un rédito, algo inviable para el Sabalero. Por tal motivo, habrá que ver cómo transcurren los próximos días y si este escenario puede cambiar, ya que para continuar a préstamo antes tendría que renovar en Sarmiento. Para los deseos de Facundo Castet, hoy asoma complicado su anhelo de jugar en Colón.