El karma de los campeones de Colón que buscará romper Federico Lértora

Colón apostó por los campeones para volver a ser pero se fueron por la puerta de atrás. Federico Lértora llega con el desafío de cambiar el final.

7 de febrero 2026 · 13:16hs
Desde su retorno a la Primera Nacional, Colón intentó reconstruirse mirando hacia atrás. El título de 2021 fue mucho más que una estrella: fue una identidad, un punto de apoyo emocional y futbolístico. Por eso, la dirigencia entendió que rodearse de campeones era una manera de recuperar ese ADN ganador. La realidad fue muy distinta.

Lejos de potenciar al equipo, varios de esos regresos terminaron marcados por frustraciones, conflictos y salidas silenciosas. El aura de campeón, en lugar de iluminar el camino, pareció convertirse en un peso imposible de sostener.

Finales sin gloria en Colón para los héroes de San Juan

El primer golpe fue el de Paolo Goltz, símbolo de liderazgo que nunca logró afirmarse en un contexto desordenado. Su despedida estuvo más ligada al desgaste que al reconocimiento.

Luego llegó el conflicto de Facundo Garcés, quien atravesó todo 2024 y terminó yéndose libre, enfrentado con el club y atrapado en decisiones contractuales heredadas que lo perjudicaron. Otro campeón que se marchó con ruido y sin paz.

Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón optaron por emigrar ante la falta de oportunidades, dejando el club sin pena ni gloria. La historia se repetía: campeones que se iban sin dejar huella en el ascenso.

El caso de Christian Bernardi fue aún más sensible. Dos temporadas lejos de su nivel, una imagen de quiebre emocional y una salida en absoluto silencio. El autor de un gol en la final histórica se despidió sin homenajes, como si aquel recuerdo ya no existiera.

Y el capítulo más duro fue el de Luis Rodríguez. El máximo ídolo regresó como última carta, pero terminó marginado y licenciado. Su salida, acordada desde lo económico, dejó una sensación amarga: el jugador más determinante de la historia del club se fue por la puerta de atrás.

Lértora y una llegada que revive el debate

En ese contexto aparece Federico Lértora, otro integrante del plantel campeón. Su contratación, impulsada desde la dirigencia más que por una necesidad del cuerpo técnico, reabrió viejas discusiones. Llega tras varios años en México, pero con una prolongada inactividad y sin ser una prioridad deportiva.

Tomás Paredes Federico Lértora

El DT ya contaba con Ignacio Antonio y Matías Muñoz, una dupla conocida y confiable. Sin embargo, el nombre de Lértora volvió a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿sirve apelar al pasado para construir el futuro?

Romper el karma o confirmarlo

Lértora no solo pelea por un lugar en el equipo. Pelea contra la historia reciente. Contra una seguidilla de campeones que no pudieron sostener su legado en el ascenso. Su desafío es mucho más profundo que lo futbolístico: demostrar que el karma se puede romper.

Colón necesita que, alguna vez, uno de los campeones de 2021 sea bandera real del regreso. Que el recuerdo no sea una carga, sino una ventaja. Que el pasado deje de ser un ancla y vuelva a ser motor.

Federico Lértora tiene la oportunidad. Y quizás sea la última antes de que el club entienda que la nostalgia no gana partidos… ni devuelve a Primera.

