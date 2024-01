Ignacio Lago, motivado por lleva a Colón de nuevo a Primera: "El objetivo es soñar en grande"

A la salida del predio, Ignacio Lago, una de las incorporaciones y que tuvo minutos, dejó sus sensaciones a través de UNO Santa Fe: "Nos vamos conociendo y de apoco el equipo se va encontrando. La mayoría somos nuevos y con los días iremos mejorando".

"Tuvimos varias situaciones y no las pudimos concretar. Con cinco o seis situaciones por tiempo. Son cosas que tenemos que mejorar. La eficacia, porque es algo muy importante. En esta categoría si no sos eficaz luego te pasa factura con un gol en contra y luego es complicado darlo vuelta", resaltó.

Respecto a su posición, indicó: "En los dos amistosos me tocó jugar por ambas bandas. En este caso por momentos de interno. Quizás lo que me caracteriza es hacerme cargo de la pelota y crear situaciones de gol. Ese es el pedido del técnico. Me muevo por todo el ataque. Me caracterizo por el mano a mano y remate de fuera del área. Es lo que busco".

Asimismo, el delantero de último paso por Atlético de Rafaela y cuyo pase le pertenece a Talleres, consideró respecto a su llegada a Colón: "Me encontré con un club que está en un lugar donde no debería estar, que es en esta categoría. Me tocó pasar por clubes muy buenos, pero Colón no merece estar acá por todo. Ya sea por sus instalaciones, exigencias y forma de trabajar. Creo que esta categoría no es para este club".

Uno de los detalles que afloran de este plantel es la cantidad de alternativas y Lago fue sincero al respecto: "El último que ascendió fue el que más resto físico tuvo. Está la polémica de aquellos que entrenan en tres turnos y a las 3 de la mañana, pero es lo que los ayudó a estar en Primera División. Es un torneo durísimo y muy largo, por lo que necesitás recambio. Eso al final te da un plus".

En el final, le dejó un mensaje a los hinchas: "Que crea en nosotros y nos acompañe. Será un comino difícil, pero el único objetivo es soñar en grande y que Colón vuelva a donde merece estar".