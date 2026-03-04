Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

El experimentado defensor Pier Barrios habló sobre el arranque de Colón en la competencia y de la exigencia que implica ponerse la camiseta rojinegra

Ovación

Por Ovación

4 de marzo 2026 · 10:37hs
Pier Barrios habló de la responsabilidad que implica jugar en Colón.

Prensa Colón

Pier Barrios habló de la responsabilidad que implica jugar en Colón.

Pier Barrios es uno de los referentes que tiene el plantel de Colón. El defensor que llegó este año para encarar el desafío de la vuelta a Primera División, es el capitán del equipo y uno de los jugadores de mayor experiencia.

Y luego de las primeras tres fechas que disputó Colón, el zaguero hizo un análisis del arranque del equipo, como así también, de la responsabilidad que implica ponerse la camiseta rojinegra.

Barrios y la responsabilidad que implica jugar en Colón

En diálogo con Radio Gol 96.7, Barrios habló de distintas cuestiones, pero dejó una frase importante y que resume su pensamiento "Estar en Colón es un desafío que requiere de mucha valentía".

En el inicio de la charla indicó: "Hubo un arranque esperanzador, quizás sin brillar, sin lucir, pero consiguiendo resultados, que en definitiva es lo más importante".

Y agregó: "Había una expectativa, una ansiedad muy grande con el equipo y con el plantel. Por lo cual, no era para nada fácil cargar con todo eso y el plantel estuvo a la altura de lo que fue la fiesta que hizo la gente en los partidos como local".

Respecto a la responsabilidad que implica jugar en Colón opinó: "Estando acá adentro he notado lo grande que es realmente el club, lo que siente y lo que demuestra el hincha. Esta pasión se traduce en una meta innegociable para el grupo. Colón es un club que está en la B, pero es un club que tiene que estar en Primera, entonces todo eso lo sabemos y somos conscientes".

LEER MÁS: Colón y Medrán, bajo la lupa en la hora de la verdad

Consultado por la sociedad con Federico Rasmussen expresó: "Es una ventaja jugar al lado del Flaco (Rasmussen) sabiendo que hemos jugado más de 100 partidos juntos. Conozco cómo piensa y también conozco a su familia".

En otro tramo de la charla habló de Federico Lértora: "Nuestro capitán es Federico y hoy no le toca jugar. Por ello prefiero hablar de liderazgo y no tanto de capitanía. Estar al frente del grupo requiere de mucho compromiso y de mucha valentía".

Sobre la poca paciencia que impera en el fútbol, Barrios manifestó: "Vivimos una locura que ya a esta altura naturalizamos, pero bueno, no debería ser así".

Y finalizó: "Nos dedicamos a jugar al fútbol, a tratar de hacer las cosas lo mejor posible y a tratar de ganar. Creo que ningún jugador de fútbol quiere salir el fin de semana y volver a su casa con una derrota".

Colón Pier Barrios camiseta
Noticias relacionadas
colon lanza su primer torneo de baby futbol en el rafael batres

Colón lanza su primer torneo de baby fútbol en el Rafael Batres

el parate del futbol argentino le dio aire a colon en medio de las lesiones de lago, godoy y marciori

El parate del fútbol argentino le dio aire a Colón en medio de las lesiones de Lago, Godoy y Marciori

Colón volverá a jugar el sábado 14 cuando reciba a Acassuso.

Paro en el fútbol: ¿Cuál es el próximo partido que jugará Colón?

colon afianza su proyecto historico junto a ferro

Colón afianza su proyecto histórico junto a Ferro

Lo último

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Último Momento
Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía

"Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

Ovación
Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos