"Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

El experimentado defensor Pier Barrios habló sobre el arranque de Colón en la competencia y de la exigencia que implica ponerse la camiseta rojinegra

Pier Barrios es uno de los referentes que tiene el plantel de Colón. El defensor que llegó este año para encarar el desafío de la vuelta a Primera División, es el capitán del equipo y uno de los jugadores de mayor experiencia.

Y luego de las primeras tres fechas que disputó Colón, el zaguero hizo un análisis del arranque del equipo, como así también, de la responsabilidad que implica ponerse la camiseta rojinegra.

Barrios y la responsabilidad que implica jugar en Colón

En diálogo con Radio Gol 96.7, Barrios habló de distintas cuestiones, pero dejó una frase importante y que resume su pensamiento "Estar en Colón es un desafío que requiere de mucha valentía".

En el inicio de la charla indicó: "Hubo un arranque esperanzador, quizás sin brillar, sin lucir, pero consiguiendo resultados, que en definitiva es lo más importante".

Y agregó: "Había una expectativa, una ansiedad muy grande con el equipo y con el plantel. Por lo cual, no era para nada fácil cargar con todo eso y el plantel estuvo a la altura de lo que fue la fiesta que hizo la gente en los partidos como local".

Respecto a la responsabilidad que implica jugar en Colón opinó: "Estando acá adentro he notado lo grande que es realmente el club, lo que siente y lo que demuestra el hincha. Esta pasión se traduce en una meta innegociable para el grupo. Colón es un club que está en la B, pero es un club que tiene que estar en Primera, entonces todo eso lo sabemos y somos conscientes".

Consultado por la sociedad con Federico Rasmussen expresó: "Es una ventaja jugar al lado del Flaco (Rasmussen) sabiendo que hemos jugado más de 100 partidos juntos. Conozco cómo piensa y también conozco a su familia".

En otro tramo de la charla habló de Federico Lértora: "Nuestro capitán es Federico y hoy no le toca jugar. Por ello prefiero hablar de liderazgo y no tanto de capitanía. Estar al frente del grupo requiere de mucho compromiso y de mucha valentía".

Sobre la poca paciencia que impera en el fútbol, Barrios manifestó: "Vivimos una locura que ya a esta altura naturalizamos, pero bueno, no debería ser así".

Y finalizó: "Nos dedicamos a jugar al fútbol, a tratar de hacer las cosas lo mejor posible y a tratar de ganar. Creo que ningún jugador de fútbol quiere salir el fin de semana y volver a su casa con una derrota".