La dirigencia de Colón por ahora no puede sumar al 9 que tanto pide Iván Delfino

Por ahora, la dirigencia no lo pudo conseguir, ya que los apuntados se fueron cayendo por lo estrictamente económico. Si bien las primeras alternativas eran de elite para la categoría, el club se topó con las pretensiones de no bajar de Primera o se pedían cifras que escapaban a las posibilidades.

El próximo jueves cerrará el libro de pases en la divisional, por lo que se espera cristalizar algo este fin de semana. Las gestiones están, pero el escenario es más complejo del esperado. Sobre todo sin plata. Está claro que no se completarán los cuatro cupos, por lo que el último esfuerzo estarán en el delantero y quizás ese otro volante mixto que quiere el técnico.

Iván Delfino.jpeg Iván Delfino insiste en sumar otro 9 en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Nombres que van y vienen en Colón en busca del 9

Por ahora, fue puro ruido y pocas nueces, porque los sondeos por Jonathan Torres y Tomás Molinas quedaron rápidamente en la nada. Sus cotizaciones son altas además de lo que ganan. Ni poniéndo lo que no se tiene se iba a llegar. Está dando vueltas todavía la alternativa de Nicolás Servetto, que no seguirá en Atlético Tucumán, donde no anduvo bien (13 partidos, sin goles). Estaría en la mira de Platense y contra eso Colón no puede competir.

A esta altura suena complejo saber a dónde está apuntando la dirigencia. Algo que le pasa a todos, porque los otros equipos de la Primera Nacional sumaron poco y nada. Una situación apremiante que seguro en lo inmediato habrá novedades, pero la búsqueda del 9 se volvió una tarea por ahora más difícil de lo planeado.