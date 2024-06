Prediger: "Para Colón será durísima la segunda parte del torneo"

La particular visión de Sebastián Prediger sobre Colón

En el arranque de la entrevista, al capitán Sebastián Prediger se le preguntó dónde está viviendo y dijo: "Estoy viendo en Crespo, Entre Ríos, voy y vengo todos los días. Serán 70 kilómetros, y me demanda una hora o 50 minutos de viaje. Ya lo hice en otro momento. Me hace bien, acá es otro mundo, me alejo del clima futbolero que se vive en Santa Fe todos los días. Acá está Martín Zapata, es marido de mi hermana, somos familia".

En el arranque de la nota, Sebastián Prediger hizo un balance de la primera parte del certamen y dijo: "Terminada la primera rueda, desde mi punto de vista, fuimos claramente los mejores, más allá que tuvimos un bajón futbolístico en los últimos partidos, pero también perdimos puntos sobre el final, en partido que estaban cerrados. Dimos ventaja en lo que es la pérdida de puntos, diría que fue una ronda positiva. Esto se armó todo muy rápido, siempre hice hincapié en que me tocó ser uno de los primeros que vine y sé cómo estaba la cosa, no pintaba para bien, me encontré con un escenario peor. Para mí es algo espectacular lo que hemos vivido, que hayan venido chicos que se hayan mostrado acá, dando sus primeros pasos en un club tan grande como Colón. Es todo con tanta urgencia y presión, estar a la altura no me parece poco".

"Compañeros de otros equipos me decían que estábamos sobrados, y les decía que no. Lo viví con Tigre, teníamos un gran equipo y nos costó muchísimo. Siempre respondí lo mismo, que éramos un equipo en formación, que había cosas buenas, pero que faltaba mucho. Por lo cual un bajón no me sorprende. Luego de ver cómo se gestó esto, estoy mucho más que conforme", agregó Sebastián Prediger.

Sebastián Prediger.jpg Prensa Colón

En tanto que luego, dijo: "Hubo un descenso, la partida de una dirigencia, y el desmantelamiento de un plantel. Me tocó venir y se estaban yendo todos. Faltando dos semanas vinieron 10 jugadores y así armamos un equipo. Teníamos que jugar, arrancaba el campeonato. No sé si jugamos un partido amistoso el equipo que arrancó. Creo que Lago no jugaba, tampoco Herrera y Sabella... Y tras la quinta fecha se elogiaba cómo se habían ensamblado. Los dirigentes hicieron un gran esfuerzo, pero la tenés que pegar. Hay equipos que hicieron lo mismo pero no la pegaron".

La visión de Prediger en función del inicio de Colón

"Creo que todos le hicimos un bien, el entrenador, los dirigentes, mi llegada, que se quede Paolo Goltz... Todo hizo que esto pinte bien, hoy creo que un poco de todo esto ayude a los chicos que llegaron que no sientan la presión. Hay chicos que vinieron de equipos muy diferentes, con la presión y exigencia de ganar todos los partidos, cosa que no ocurría en sus clubes. Eso para mí es para valorar", destacó en otro tramo Sebastián Prediger, uno de los líderes del plantel de Colón.

En cuanto a los condicionantes a la hora de jugar como visitante, y a la merma que muestra Colón en esa situación, Sebastián Prediger indicó: "Los campos de juego de los rivales equipara. El entrenador luego de uno de esos partidos hizo un comentario que me pareció muy acertado, aún con su conocimiento y el de algunos compañeros de la categoría, intentamos hacer algo de lo que entrenamos, y nos dijo que quizás tengamos que hacer otras cosas. La derrota genera tantas cosas negativas y te frustra de gran manera...".

En otro tramo de la nota, Sebastián Prediger destacó: "Creo que estamos todos por un mismo objetivo, y tenemos que ponerle el pecho a la situación, no hay tiempo para lamentarnos, por lesiones o jugadores que pueden faltar. No nos podemos lamentar. Si uno se pone a analizar, creo que Colón la pegó con los jugadores que trajo porque estuvieron a la altura. Pero hay equipos como Chacarita, Ferro y San Martín de Tucumán que no tuvieron el arranque que tuvimos nosotros. Pero Colón exige más, y todos queremos lograr lo que ya saben".

Prediger, con la idea fija en Colón

En cuanto a las fortalezas de Colón, el Perro Prediger dijo: "Tuvimos fortuna de local que no tuvimos de visitante, la gente inhibe al equipo visitante, más allá que a veces los puede agrandar, debido a que pueden venir a mostrarse. Puede ser un arma de doble filo, esperemos que podamos mantener esta fuerte localía. Ahora se viene la parte más difícil, ya que todos se juegan algo. El Rafaela que enfrentamos en la segunda rueda no es el mismo que enfrentamos acá, ya que tendrán otras obligaciones, y jugará en su cancha. Son equipos que ya tocaron fondo".

Sobre el arranque que tendrá Colón en la segunda rueda de la Primera Nacional, con tres partidos de visitante muy seguidos, afirmó: "Prácticamente no dejamos de entrenar, veremos de dejar algunas cosas que a todos nos gustan de lado para el bien del equipo y conseguir los resultados que necesitamos cuando vamos de visitante. Tenemos que entender y aprender de lo que nos pasó".