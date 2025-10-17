La dirigencia de Colón negocia un préstamo para pagarle a Espínola

La comisión directiva de Colón tiene como prioridad saldar la deuda con Alberto Espínola y es por eso que negocia un préstamo con una entidad bancaria

Los dirigentes de Colón están abocados a conseguir el dinero para saldar la deuda con Alberto Espínola.

El tema principal en el mundo Colón pasa por saldar la deuda con Alberto Espínola. El club rojinegro debe afrontar el pago de 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos con un interés anual del 5%.

Y el plazo para pagarlo vence este viernes 17 de octubre. En caso de no hacerlo, Colón será inhibido, aunque claro está, al volver a competir recién en febrero del año próximo, tendrá tiempo para levantar la inhibición.

Es por ello que negocia con una entidad bancaria un préstamo para saldar la deuda con el defensor paraguayo que no aceptó el plan de pago en cuotas y pretende el total del dinero.

Es por ello, que los directivos pretenden acceder a un crédito para pagarle en efectivo al futbolista y que ese préstamo no tenga tanto interés a la hora de abonar las cuotas.