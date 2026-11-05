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La estadística demoledora en favor de Colón que lo ubica muy por encima de Midland

Los números demuestran que el Sabalero es claro favorito para pasar de fase en el Reducido, dado que el cotejo se jugará en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 12:43hs
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Colón es amplio favorito en el choque ante Midland.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón es amplio favorito en el choque ante Midland.

Haber clasificado 5° pero con una diferencia a favor de cinco puntos, fue clave para que Colón arranque el Reducido jugando como local ante Midland. Por lo cual, el Sabalero es el gran favorito para avanzar de fase.

Colón es amplio favorito ante Midland

Las estadísticas son demoledoras y lo ubican a Colón muy por encima de su adversario. Porque si bien el Rojinegro cosechó 60 unidades y el Funebrero 55, las diferencias respecto a lo que sumaron como local y visitante es abismal.

Al punto tal que Midland en condición de local alcanzó una efectividad del 72%, producto de 12 victorias, tres empates y tres derrotas, siendo el tercer mejor equipo de la temporada como local.

Sin embargo, en condición de visitante, su rendimiento es muy flojo, con una eficacia de apenas el 29,6%, obteniendo tres victorias, siete igualdades y ocho caídas.

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En tanto que Colón en el Brigadier López, tiene una efectividad del 70,3%, cosechando 11 victorias, cinco empates y dos derrotas. Y como visitante, el Sabalero alcanzó una eficacia del 40,7%, con cinco triunfos, siete empates y seis caídas.

En consecuencia, al jugarse el partido en Santa Fe y en función de lo detallado, no existen dudas respecto al gran favoritismo para el elenco conducido por Iván Delfino.

Después claro está, en fútbol puede pasar cualquier cosa, pero a priori, Colón tiene todo dado como para pasar de fase, el presente futbolístico y las estadísticas así lo indican.

Colón Midland Estadística
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