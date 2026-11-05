Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: Darío Sarmiento entrena diferenciado y le harán estudios

El futbolista padece una molestia muscular y por ese motivo en estas horas será sometido a una resonancia magnética para tener mayores precisiones respecto al grado de la lesión

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 12:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Darío Sarmiento será sometido a estudios para saber si padece una lesión muscular.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Darío Sarmiento será sometido a estudios para saber si padece una lesión muscular.

En el partido que Colón jugó ante Defensores de Belgrano, Darío Sarmiento fue al banco, pero no pudo ingresar, dado que en los ejercicios precompetitivos sintió una molestia en el cuádriceps y volvió a sentarse en el banco.

En Colón esperan por Darío Sarmiento

Por ese motivo, esta semana, el futbolista comenzó trabajando de manera diferenciada y por estas horas será sometido a un estudio para determinar si existe una lesión muscular.

La realidad es que Sarmiento a lo largo del año sufrió varios contratiempos físicos, que no le permitieron alcanzar la regularidad deseada para consolidarse como titular.

Es por eso que entró y salió del equipo de manera permanente, en la mayoría de los casos, por problemas musculares. Pero cuando le dieron la chance de jugar, no la aprovechó, salvo en algunos partidos en donde pudo demostrar sus condiciones.

LEER MÁS: El plantel de Colón trabaja en doble turno y Delfino planea cambios para inicar el Reducido

De todos modos, está claro que es un jugador que Delfino tiene en cuenta y que es una alternativa más que válida a la hora de pensar en variantes en el bloque ofensivo.

En consecuencia, el cuerpo técnico aguarda expectante los resultados del estudio para saber si Sarmiento estará a disposición cuando Colón reciba a Midland el sábado 14.

Obviamente que en caso de que no haya lesión y pueda recuperarse en los próximos días, es una fija que Sarmiento ocupará un lugar en el banco de relevos para el choque ante Midland.

Colón Darío Sarmiento estudios
Noticias relacionadas
el bichi fuertes eligio sus cinco mejores goles y recordo momentos inolvidables con colon

El Bichi Fuertes eligió sus cinco mejores goles y recordó momentos inolvidables con Colón

Colón de San Justo se impuso a Las Flores II en el Alberto Garau en un adelanto de la fecha 11 del Clausura.

Colón (SJ) superó a Las Flores en el adelantado de la última fecha del Clausura

jose alonso llevo tranquilidad a colon por el caso farias: todo se hizo correctamente

José Alonso llevó tranquilidad a Colón por el caso Farías: "Todo se hizo correctamente"

colon espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con midland

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Lo último

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Último Momento
Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Colón reorganiza sus entrenamientos y suma trabajo psicológico y nutricional para llegar a punto al Reducido

Colón reorganiza sus entrenamientos y suma trabajo psicológico y nutricional para llegar a punto al Reducido

El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

Ovación
Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

Bombazo mundial: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Bombazo mundial: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: los impresionantes números que marcaron una era

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: los impresionantes números que marcaron una era

Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"