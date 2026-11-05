Colón: Darío Sarmiento entrena diferenciado y le harán estudios

El futbolista padece una molestia muscular y por ese motivo en estas horas será sometido a una resonancia magnética para tener mayores precisiones respecto al grado de la lesión

En el partido que Colón jugó ante Defensores de Belgrano, Darío Sarmiento fue al banco, pero no pudo ingresar, dado que en los ejercicios precompetitivos sintió una molestia en el cuádriceps y volvió a sentarse en el banco.

Por ese motivo, esta semana, el futbolista comenzó trabajando de manera diferenciada y por estas horas será sometido a un estudio para determinar si existe una lesión muscular.

La realidad es que Sarmiento a lo largo del año sufrió varios contratiempos físicos, que no le permitieron alcanzar la regularidad deseada para consolidarse como titular.

Es por eso que entró y salió del equipo de manera permanente, en la mayoría de los casos, por problemas musculares. Pero cuando le dieron la chance de jugar, no la aprovechó, salvo en algunos partidos en donde pudo demostrar sus condiciones.

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De todos modos, está claro que es un jugador que Delfino tiene en cuenta y que es una alternativa más que válida a la hora de pensar en variantes en el bloque ofensivo.

En consecuencia, el cuerpo técnico aguarda expectante los resultados del estudio para saber si Sarmiento estará a disposición cuando Colón reciba a Midland el sábado 14.

Obviamente que en caso de que no haya lesión y pueda recuperarse en los próximos días, es una fija que Sarmiento ocupará un lugar en el banco de relevos para el choque ante Midland.