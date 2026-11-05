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Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

Unión busca precisiones sobre la operación entre el club brasileño y el Rojo. La dirigencia rojiblanca sostiene que conserva el 50% de los derechos económicos.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 11:45hs
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Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

La llegada de Imanol Machuca a Independiente encendió una señal de alerta en Unión. El futbolista volvió a competir oficialmente después de cumplir su sanción de FIFA, pero detrás de su incorporación al equipo de Avellaneda apareció una cuestión económica que el club santafesino pretende aclarar. Por eso, según informó Sol Play, el departamento legal rojiblanco intimó formalmente a Fortaleza para conocer las condiciones del acuerdo.

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El porcentaje que Unión reclama

La transferencia de Machuca al fútbol brasileño se concretó en julio de 2023. En aquel momento, Unión anunció la venta del 50% de los derechos económicos por 3.125.000 dólares, más un bono de 500.000 dólares sujeto al cumplimiento de determinados objetivos.

El extremo había disputado 89 partidos con la camiseta rojiblanca y convertido diez goles antes de continuar su carrera en Fortaleza. Según los números difundidos por el club, aquella operación representó un ingreso cercano a los 2,5 millones de dólares netos para la institución.

El conflicto que ahora busca esclarecer Unión tiene que ver con el acuerdo que Fortaleza cerró con Independiente. El 31 de julio de 2026, el club de Avellaneda comunicó que adquirió el 60% de los derechos económicos y federativos del futbolista.

Ese porcentaje despertó interrogantes en López y Planes: si Unión conserva la mitad de la ficha, la dirigencia necesita conocer cómo se estructuró la operación entre las instituciones y qué participación le corresponde al Tate.

Los números del acuerdo y las dudas del Tate

Independiente informó que el pago a Fortaleza quedó sujeto a la cantidad de partidos oficiales que dispute Machuca. El esquema contempla 150.000 dólares al alcanzar los 15 encuentros, otros 150.000 al llegar a los 30, 200.000 al completar 45 y una suma idéntica al llegar a los 60 partidos.

También se establecieron condiciones ante una eventual venta anticipada. Si el jugador es transferido antes de disputar 60 encuentros, el Rojo deberá abonar 300.000 dólares a Fortaleza y quedará liberado de los bonos restantes. En caso de una salida entre los 60 y los 75 partidos, no tendrá que afrontar pagos adicionales.

Unión derechos Fortaleza Independiente
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