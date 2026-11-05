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Cayó preso en Santa Fe el presunto líder del Clan Sequeira y su pareja: estaban ocultos en un búnker

Pesquisas antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) los localizaron en un búnker de barrio Punta Norte, tras nueve meses de tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje. Ambos tenían pedidos de captura vigentes

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de noviembre 2026 · 12:07hs
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Cayó preso en Santa Fe el presunto líder del Clan Sequeira y su pareja: estaban ocultos en un búnker

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Cayó preso en Santa Fe el presunto líder del Clan Sequeira y su pareja: estaban ocultos en un búnker

Esta madrugada, en un búnker de barrio Punta Norte, en la ciudad de Santa Fe, efectivos antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a A. S., alias «Monito», señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización criminal denominada Clan Sequeira, y a su pareja, A. B. F. Ambos permanecían prófugos de la Justicia Federal.

Nueve meses de inteligencia criminal y ciberpatrullaje

Las detenciones fueron el resultado de una investigación que se extendió durante nueve meses e incluyó tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje.

A partir del seguimiento de rastros digitales, los investigadores lograron establecer el lugar donde ambos se encontraban ocultos y concretaron el procedimiento en el inmueble utilizado como búnker.

Tenían pedidos de captura vigentes

Sobre la pareja pesaban pedidos de captura vigentes, luego de haber sido imputada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron distintos elementos de interés para la investigación, que serán incorporados al expediente judicial como material probatorio.

Interviene la Justicia Federal

El procedimiento fue dirigido por el fiscal federal Roberto Salúm, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), quien impartió las directivas judiciales para concretar el allanamiento.

Tras ser informado sobre el resultado del operativo, el fiscal ordenó que ambos detenidos continuaran privados de su libertad y quedaran a disposición de la Justicia Federal.

Los dos deberán prestar declaración indagatoria, mientras que la calificación legal provisoria de la causa es por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

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