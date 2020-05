"Estoy acá en Córdoba haciendo la cuarentena. Se padecen un poco estos días, así esperemos sea el último tramo para volver a la normalidad", reconoció el oriundo de Santo Domingo, Santa Fe, Pablo Vegetti, goleador de Belgrano en la Primera Nacional y confeso hincha de Colón, en medio del aislamiento por la pandemia del coronavirus. En diálogo con LT9, el artillero que emergió en Colón de San Justo, se refirió a su presente y fue muy honesto respecto a si volviera a darse una posibilidad de revancha en el Sabalero.

"Estamos entrenando desde que arrancó la cuarentena con un plan diario y haciendo énfasis en la alimentación. No podemos hacer tareas recreativas y por eso quizás todo se vuelve complejo. En mi caso tengo, la posibilidad de tener una casa para trabajar mejor en comparación a algunos compañeros que viven en departamentos", apuntó Pablo Vegetti, que llegó en la última temporada a Belgrano desde Instituto.

Pablo Vegetti.jpg Pablo Vegetti, que es goleador de Belgrano, tuvo un pobre paso por Colón, con dos goles en 18 partidos Prensa Belgrano

También hizo alusión al arreglo para extender los contratos que finalizan en junio hasta diciembre: "Es un tema complejo, tanto para los clubes, como los dirigentes y jugadores; y está bueno que se haya llegado a un arreglo, más que nada para que no se pierdan los trabajos".

Asimismo, le tiró flores a su actual institución: "Me encontré con un club lindo y buenas condiciones. Es de Primera y uno de los mejores de los que me tocó en mi carrera. Quizás desde lo deportivo está en la segunda categoría, pero estamos bien. Estamos al día en los sueldos y la verdad no me puedo quejar. Tengo dos años más de contrato, porque Belgrano me compró".

De igual modo, Pablo Vegetti plantó bandera sobre la discusión de la vuelta del fútbol: "Se dicen un montón de cosas y prefiero esperar la resolución final. Para mí el torneo se va a terminar, que sería lo más justo. Porque los puntos se ganan o pierden en la cancha y acá se frenó todo por algo general que nos afecta a todos. Hay que pensar que todo volverá a la normalidad".

Seguidamente, el santafesino, que lleva 14 goles en 20 partidos en Belgrano, hizo una reflexión sobre los vaivenes de su carrera: "Uno va creciendo y madurando encontrando su mejor versión. Aprende de las equivocaciones y quizás en Córdoba es dónde mejor me fue. Todos tenemos irregularidades y justo me tocó cuando estuve en Gimnasia y Colón. Considero que puede pasar en la carrera de los jugadores y por suerte me pude reponer e reinvertarme".

En el final, Pablo Vegetti fue pura honestidad ante una eventual posibilidad de revancha en Colón: "Sinceramente no lo pienso. Uno de los errores que cometí en mi carrera fue mirar más allá del momento que uno está pasando. Hoy no pienso más allá que la vuelta al fútbol. Después los caminos te marcan. Lo mejor es vivir el presente y estar preparado para las metas cortas".