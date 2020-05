Alario: "Trato de copiar al Bichi Fuertes"

Lucas Alario charló con Alejandro Fantino en Frente a Frente sobre su presente en Bayer Leverkusen, su vida en Alemania y sus pasos por Colón (con una experiencia reveladora con Bichi Fuertes), River y la Selección Argentina, entre otros temas.

En cuanto a su infancia, Alario, surgido futbolísticamente de Colón, quien se encuentra en Alemania, contó: "Desde los 2 o 3 años hasta los 12 me crié en el campo. Iba a una escuela rural y es algo totalmente diferente a vivir en una ciudad. Es una profesora para dos o tres grados y cada maestra te daba varias materias. Es algo muy lindo que me tocó vivir".

"La secundaria la hice en Tostado y a la tarde iba a jugar al fútbol. Me anoté en el club San Lorenzo y empecé a practicar. Recién a los 13 años empecé a tener un profesor de fútbol, que me indicaba a dónde pararme. Antes solo jugaba con amigos, esas fueron mis Infantiles... De chico no me gustaba cuando no tenía la pelota", reveló Lucas Alario sobre sus pasos antes de llegar a Colón para luego marcharse a Alemania.

El paso por Colón y la experiencia con Bichi Fuertes

"En mi debut reemplacé a Germán Lessman y me tocó reemplazar al Bichi Fuertes el día que se retiró", reveló Alario sobre cuando le llegó el momento de hacer su presentación en Colón, antes de desembarcar en River para luego emigrar a Alemania.

También Alario, desde Alemania, contó su experiencia con Esteban Fuertes y reveló: "Del Bichi me quedaron los consejos, la humildad... Es el máximo ídolo de Colón y me enseñó las pequeñas cosas como llegar temprano e irse prácticamente último, entrenar a la par del resto. Trato de copiarlo. Aprendí de la pelota que pegó en el travesaño y terminó en el descenso de Colón, del gol para el ascenso y también del gol para el título con River en la Libertadores. Siempre trato de sacar algo positivo".

alario Colon.jpg Lucas Alario reconoció que Bichi Fuertes, a quien reemplazó cuando se retiró en Colón, es su gran referente.

La vida de Alario en Alemania

"La entrada en calor siempre es muy puntual, tenemos un reloj en el vestuario con cuenta regresiva y cuando faltan dos minutos ya estamos todos listos en la puerta. Son muy estrictos, les sale natural. Si llegan uno o dos minutos tarde piensan que está todo mal. Es estresante, pero por algo es un país de primer nivel", reveló Lucas Alario sobre su salida de Argentina, tras jugar en Colón y River, antes de llegar a Alemania.

Y Alario, desde Alemania, agregó: "No tuve la chance de comer con algún compañero alemán, no me salió invitar. Mantenemos una distancia que es el idioma. Ahora me manejo bastante mejor con el alemán, aunque con millones de errores me hago entender. Y salimos a cenar con todo el plantel. Con la llegada de Pala (Exequiel Palacios) sumé a un amigo".

"Sentí como si hubiera empezado de cero en Alemania. Tratando de ganarme confianza, de demostrar ganas, compromiso. Sabía que era un país duro y con gente dura, pero también sabía que a la larga lo iba a disfrutar. Hoy, después de dos años y medio, lo estoy disfrutando. Tenemos un equipo de integración que nos ayuda mucho a todos los sudamericanos. Nos enseñan palabras útiles para poder entendernos con nuestros compañeros en la cancha", destacó el exjugador de Colón en otra parte de la entrevista.

Entre las características de los jugadores alemanes, Alario contó: "Son más bien fríos, no son muy cariñosos. ´Buen pase´, ´Buen gol´, un abrazo y nada más. Como viven, lo llevan a la cancha".

Pero luego, el ex-Colón se refirió a cómo es su vida en Alemania e indicó: "Vivo en Colonia, a 20 kilómetros de Leverkusen. Aunque es pleno centro, en verano después de las 20 ya no escuchás nada. En invierno ni te cuento.... Se cena muy temprano y a las 21 ya están durmiendo, viven una vida muy distinta a la nuestra".

Los tres jugadores que lo deslumbraron

"En el Mundial de Clubes con River el que más me sorprendió fue Busquets. Tenía que ir a presionarlo y estando de espaldas, sabía que yo llegaba. No podía ni sacarle la pelota, ni manotearlo, ni chocarlo. No era un jugador rápido, hacía un pique para anticiparlo y no pude anticiparlo nunca (risas)", destacó Alario en otro tramo de la entrevista que brindó desde Alemania.

Pero no se quedó allí y el delantero surgido de Colón, reveló algunos datos reveladores sobre su actualidad en Alemania: "En la Bundesliga me pasó con Sancho del Dortmund. Juega muy bien técnicamente es muy bueno y tiene mucha velocidad. A Lewandowski ya lo admiraba cuando estaba en Argentina y compartir un partido con él es otra cosa. Está entre los tres mejores delanteros del mundo. Te quedás viéndolo un minuto, hace lo simple en lo difícil. Gana tiempo y distancia con un simple toque. La ventaja de saber perfilarse. Es algo que me sorprendió y mucho".

La Selección y la relación con Scaloni

Posteriormente, Pipa Alario habló de la Selección Argentina y afirmó: "Scaloni me parece una gran persona y un muy buen entrenador. Hace hincapié en el laburo y es la única clave en esto. Tener los pies sobre la tierra e ir todos juntos. Son las tres cosas que trata de inculcar. Trata de fomentar el grupo, sabiendo que algunos se tienen que sacrificar por otros y alentar al resto".

Los tres momentos que marcaron su vida

"En tercer lugar, el gol de Maxi Rodríguez a México en Alemania 2006 se me viene siempre a la cabeza. Salimos todos a la calle a gritar con mi familia. Luego la final de la Copa Libertadores con River. La salida a la cancha fue impresionante, cada vez que la veo se me pone la piel de gallina. Una final, mi familia en las tribunas. Ganamos, pude convertir un gol. La lluvia como toque final. Lo voy a guardar para toda la vida", reveló el exjugador de Colón.

Lucas Alario Colón Lucas Alario rescató momentos cruciales de su vida futbolística en Colón.

Pero luego llegó el momento de recordar un momento histórico en Colón, y Alario afirmó: "Y en primer lugar me quedo con el penal contra Boca Unidos que nos llevó a Primera. Quizás deportivamente no es tan importante, pero lo recuerdo por el ambiente que había. Era el partido que necesitábamos ganar, jugábamos muy mal, pasaban los minutos y no podíamos dar dos pases seguidos. La presión era muy grande. Nos ataba a nosotros mismos. Minuto 35 del segundo tiempo, nos cobran el penal y pasó lo que pasó. Tener esa recompensa fue muy emocionante".

"Pensé: ´Si erro no puedo jugar más acá...´. Pero agarré la pelota convencido porque me gusta ser protagonista siempre. Aunque juegue a las cartas, a la Play, al ping pong, a lo que sea. Quiero ganar 1-0 y que el gol sea mío. Sabía que si lo erraba, no podía salir de la cancha y no jugaba más. Por suerte entró y todos felices", reconoció Alario en otra parte de la entrevista.

Por último, el ex-Colón habló de lo que pretende para su futuro y admitió: "Siempre me gustó la Premier League. La veía desde chico y me gustaría poder jugar ahí. Los estadios, los equipos, la gente ahí al lado. Veremos si tenemos la suerte..."