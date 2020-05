¿Qué jugadores podrían seguir seis meses más en Colón?

La AFA y Agremiados acordaron en forma excepcional la renovación de contratos por seis meses para contrarrestar la pérdida de las fuentes de trabajo de aquellos jugadores con vínculo vigente hasta el 30 de junio próximo en una temporada que fue suspendida por la pandemia de coronavirus. De esta manera, hay muchas chances que varios de los jugadores de Colón a los cuales se les terminaba el vínculo puedan continuar hasta fin de año.

Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico aprovecharon la cuarentena que atravesaron en Santa Fe para evaluar diferentes aspectos de cara a la próxima temporada. El DT aprovechó para mirar los partidos de la Reserva y sacar sus conclusiones sobre los jugadores de Colón a los cuales se les termina el contrato el próximo 30 de junio.

Es que hay una larga lista de jugadores a los cuales se les vence el contrato en Colón y el cuerpo técnico tenía pensado, con el aval de los dirigentes, no pedir por sus continuidades debido a un gran desgaste que hubo con algunos, mientras que también hay de los que tenían sueldos más importantes, con lo cual sus salidas les darían un gran alivio a las arcas del club.

LEER MÁS: Colón les dejó un afectuoso saludo a sus futbolistas

Con este acuerdo al que llegaron Agremiados y AFA podría revertirse la situación de algunos jugadores que si bien es poco probable que continúen en el plantel debido a las razones antes expresadas, por el solo hecho de que sus continuidades podrían ser por seis meses y con un régimen parecido al actual podrían quedarse en Colón.

image.png Varios jugadores de Colón podrían continuar en el club por seis meses a pesar de finalizar sus contratos.

Marcelo Estigarribia sería uno de los jugadores que podrían continuar en el plantel de Colón amparados en esta posibilidad, más allá que el entrenador sería uno de los pocos jugadores que habría pedido para que continúe, de cara al próximo proyecto deportivo. En las próximas horas el Chelo viajará a Paraguay para continuar con la cuarentena, luego de haber sido autorizado a volver por el gobierno de su país.

Otro caso similar podría ocurrir con Matías Fritzler, quien tiene uno de los sueldos más importantes del plantel. Sin embargo, a diferencia de Estigarribia, sería uno de los jugadores apuntados para que no continúen en Colón, con lo cual no sería descabellado que no se intente ni siquiera retenerlo hasta fin de año.

Mientras que un caso excepcional es el de Fernando Zuqui, ya que si juega seis partidos más en Colón se le debe comprar el pase tasado en 2.000.000 de dólares (la mitad es de Boca y la otra mitad de Estudiantes). De esta manera, sería casi imposible poder retenerlo, salvo que la dirigencia haga un esfuerzo para convencer por seis meses a los dos equipos dueños de su pase.

En tanto que hay otros jugadores que no ingresan directamente en el proyecto deportivo de Domínguez, como Damián Schmidt, Gastón Díaz y Mauro Da Luz, quienes deberán buscarse un nuevo destino para continuar con sus carreras futbolisticas.

LEER MÁS: Colón: Estigarribia fue autorizado a volver a Paraguay

En tanto, habrá que ver qué ocurre con Gabriel Esparza, un delantero que no fue dirigido por Domínguez en su anterior etapa en el club y que no tiene club de origen. Si el DT así lo considera, no habría grandes inconvenientes en llegar a un acuerdo para su renovación, más allá que en una entrevista manifestó que pretende volver al fútbol mexicano.

Otro de los casos que requieren una especial atención es el de Brahian Galván, quien acordó su incorporación como jugador libre al Colorado Rapids de Estados Unidos. Desde Colón hicieron una presentación con un reclamo a AFA y FIFA debido a que consideran que se dieron causas excepcionales para que en su momento no se le renovara el vínculo. Además, otras de las incertidumbres está dada en que el mercado de pases de la MLS estará cerrado por la pandemia del coronavirus.

Quien tampoco seguiría es el colombiano Guillermo Celis, quien se recupera de la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha. Se le realizará una nueva evaluación física y si está recuperado no se le renovará el contrato, ya que no entra tampoco en el proyecto futbolístico que intentará desarrollar Domínguez.