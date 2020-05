Estigarribia: "Sería un combo perfecto seguir en Colón"

Marcelo Estigarribia, quien como el resto del plantel de Colón trabaja desde su casa para el regreso de la actividad, fue noticia en las últimas horas junto al resto de los jugadores paraguayos que actúan en nuestro país, ya que fueron autorizados para ser repatriados en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

A Estigarribia se le vence el contrato con Colón el próximo 30 de junio y según se informa tiene pocas chances de continuar. Sin embargo, AFA y Agremiados se pusieron de acuerdo para prolongar los vínculos por seis meses más, lo que le abre un panorama alentador para mantenerse en el club por lo menos hasta diciembre.

Chelo Estigarribia, volante central de Colón, habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde en el inicio comenzó hablando sobre esta posibilidad que se les abrió para volver a Paraguay y dijo: "No es una batalla ganada, era lo que nos correspondía. Los futbolistas tenemos la posibilidad de hacerlo público y retumba más, pero tenemos a otros compatriotas que están en Argentina y la están pasando mal. En este momento no importa clase social o raza, mientras se les pueda dar una mano bienvenido sea".

Y el jugador de Colón agregó: "Estaba conversando con Junior (Alonso) y el gobierno paraguayo tiene que mandar los papeles al consulado argentino, donde nos tienen que avisar para que volvamos y podamos transitar hasta la frontera donde nos estarían esperando. Son cuestiones burocráticas pero se dio el primer paso para que nuestros compatriotas podamos volver. Desde un principio habíamos dicho que haríamos todo lo que nos ordenaran, que nos haríamos cargo de los gastos. Sabemos que tenemos que hacer cuarentena y el hacernos cargo de los gastos le permitirá al gobierno poder ayudar a otros compatriotas".

En cuanto a cómo se hace para trabajar en medio de esta gran incertidumbre, Estigarribia dijo: "Se verá cuando arranque el campeonato, yo termino mi contrato con Colón el próximo 30 de junio. Tenemos que pensar en la salud en este momento, para cuando vuelva el fútbol no haya más contagiados, que se puedan adoptar todos los protocolos adecuados. Hay una gran incertidumbre sobre el retorno del fútbol argentino, pero hay que ser fuertes mentalmente para cuando se vuelva a entrenar estemos todos a la par desde lo físico".

Pero Estigarribia no se quedó allí y agregó sobre las ganas de quedarse en Colón: "Nosotros como familia la pasamos muy bien en Santa Fe, mis hijas hablan como santafesinas. Disfrutamos de la ciudad, en mi carrera tuve muchas mudanzas, mis nenas ya van a escuela, con lo cual tenemos que pensar en ellas, ya no nos podemos cambiar de ciudad por cambiar. Tengo que pensar en la familia. Si todo concuerda, estamos bien aquí, sería un combo perfecto".

"No creo que sea el momento. Todavía no se sabe cuándo volverá el fútbol, tampoco de cuándo volveremos a entrenar. Hay que esperar, cuando sea el momento adecuado nos podremos sentar a hablar para saber si soy parte del proyecto, si es así bienvenido sea. Pasé tres años muy buenos, por ahí me tocará esperar para la renovación, en Colón me tocó entrenarme 10 días sin contrato. Las ganas de continuar están pero me tendré que sentar a hablar. Hice un vínculo muy grande con la institución, pasé muchas cosas muy lindas. El vínculo y las ganas están, pero no depende solo de mí. La institución está sobre cualquier jugador. Veremos cuando todo esté más claro sobre el tema de mi contrato", afirmó Estigarribia en otra parte de la charla.

En cuanto a si el regreso de Domínguez puede ser clave para su futuro, reveló: "Desde que Eduardo me trajo pasaron muchas cosas, jugamos una final de Sudamericana, estuvimos dos años sin ganar fuera de visitante. Pero dependerá de la institución, y luego del entrenador. Mis ganas están de seguir, fui bastante profesional desde que llegué, si no fuese por el parate ya hubiese llegado a los 100 partidos, se creó un vínculo importante con Colón".

Luego se le hizo referencia a las posiciones que puede ocupar en el campo de juego y destacó: "Cuando tenía 22 años podía hacer todo el carril, pero en los últimos años, sobre todo con Eduardo y Pablo (Lavallén) jugué de interno. Me siento mucho mejor, tengo más contacto con la pelota, se hace el mismo recorrido pero con distancias más cortas. La recuperación se hace más rápido, pero siempre estoy dispuesto para lo que el entrenador pretende. Jugué de lateral izquierdo, lo hago donde me pide el técnico siempre y cuando sea lo mejor para el equipo. Cuando sos mejor te sentís mejor desde lo físico pero cuando sos más grande sabés cuándo ir y cuándo no".

Estigarribia.png Marcelo Estigarribia contó sus ganas de seguir en Colón y reconoció la trascendencia de Domínguez.

"Nuestro plantel se caracterizó por jugar con tres volantes internos, aunque cuando llegó Comesaña lo hacíamos con 4-4-2. Depende de cada entrenador lo que quiere de los volantes, además del estilo del entrenador mucho tiene que ver el rival. Hay muchas circunstancias de juego que también inciden. En el plantel no hay volante izquierdo, Christian Bernardi que tiene los dos perfiles, Esparza es más un extremo... Los únicos carrileros que tenemos en este momento son Alex Vigo y Gonzalo Escobar, por cómo son físicamente. Interiores somos bastante, por eso cuando llega un entrenador debe pensar en todas esas circunstancias para luego ver cómo jugar. Contra Central jugamos con una línea de cinco y ganamos de visitante luego de dos años", agregó en otra parte de la charla.

En cuanto a los contrastes en la temporada de Colón, de pasar de jugar la final de la Sudamericana a quedar en zona de descenso en Superliga, Estigarribia contestó: "Es muy difícil encontrarle una explicación, en la Copa hicimos grandes partidos, fuimos contundentes, en los mata-mata nos fue mucho mejor, pero en el torneo no nos fue bien, hicimos partidos malos, pero el análisis hay que hacerlo cuando terminan los torneos, ya que como empezamos ganando ante Central y con Eduardo quién sabe si lo podríamos haber peleado. Habíamos ganado la primera final, no se puede hacer un balance general cuando el torneo todavía no había concluido".

También se le preguntó por la importancia de Domínguez en Colón, quien le cambió la cara al equipo en solo un partido y Estigarribia reconoció: "Es un entrenador que trabaja bastante, es transparente. En el último partido hasta los que no jugaron se sintieron parte del grupo, quedó reflejado en el partido. Ganamos de buena manera, y luego del partido no hubo caras largas, fue todo abrazos y festejos. Es más fácil cuando todos tiran para el mismo lado".

"Antes no le pudimos encontrar la vuelta, jugábamos bien, no teníamos tanta posesión, no nos llegaban tanto pero tampoco llegábamos nosotros. Solo habíamos convertido dos goles, con un gol que nos hacían se nos venía abajo todo. Eso cambió ante Central porque fuimos los primeros en marcar y se hizo todo más fácil. Con Central producimos y fuimos eficaces, cuestión que antes no éramos. Antes no podíamos plasmar lo que entrenábamos en el campo de juego, tomábamos los recaudos necesarios, antes nos creaban una vez y la tiraban afuera, ahora nos metían y todo se hacía cuesta arriba. Cambio el chip, la autoestima y se disfrutó, cuestión que nos estaba costando mucho", destacó Estigarribia en otra parte de la entrevista.

En el final de la charla se lo consultó por la final de la Copa Sudamericana, que perdieron ante Independiente del Valle y el volante de Colón destacó: "Era una final, ellos no eran un equipo muy renombrado, sí sabíamos cómo jugaba Mineiro, el estilo de sus jugadores. Con Independiente del Valle tomamos los recaudos necesarios, pero jugaron mejor y ganamos. Sufrimos, nos costó jugar. Pero nosotros hicimos una gran Copa Sudamericana, lo que nos invita a pensar en grande. Colón y su gente lo demostraron. Los hinchas disfrutaron, ahora tenemos que pensar en que pase rápido esta pandemia y pensar nuevamente en llegar a una final".