El fútbol en argentina se frenó hace casi dos meses por la cuarentena que se dispuso por el avance de la pandemia del coronavirus. Una lucha que se hace en equipo y por eso se precisa de responsabilidad y consciencia. Los planteles no fueron licenciados sino que debieron seguir con sus entrenamientos en sus casas. En algunos casos, tareas exigentes con el fin de mantener la condición física y estar listo si llegaran a conocerse definiciones sobre la vuelta a la actividad. En el caso del santafesino de Santo Domingo, Pablo Vegetti, confeso hincha de Colón, mostró algunas de sus tareas al ritmo de Mario Pereyra.

Cada fin de semana, el Master hace Instagram Live para animar a sus seguidores. Incluso desde que adoptó esta metodología comenzó a volverse tendencia en las redes sociales. Inicialmente tuvo una transmisión con 13.000 conectados y hasta batió esa cifra superando los 16.000.

La música de Mario Pereyra es muy distintiva en la región y otras provincias y Pablo Vegetti es uno de sus tantos seguidores. Incluso está pendiente del conteo de los que ingresas a esta transmisiones musicales. Entonces, esta vez quiso retratar su fanatismo encarando una de sus tantas rutinas en casa durante esta cuarentena con alguno de sus temas.

Vale recordar que Pablo Vegetti, de 31 años, es actualmente jugador de Belgrano en la Primera Nacional, donde lleva 12 goles en 18 partidos. Tuvo un paso por Colón en la temporada 2015-16 con pocas luces (dos goles en 17 encuentros) y no pierde la fe de tener una nueva oportunidad. Sonó con chances de ser sondeado a comienzos de año, pero el DT, Diego Osella, optó por no avanzar para no dejar sin una pieza clave al Pirata.