Uno Santa Fe | Colón | Colón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El domingo Colón jugará un partido clave ante Deportivo Morón y en la previa a este partido, el DT Ezequiel Medrán recibió una gran noticia

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 10:22hs
Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel para el partido que Colón jugará ante Deportivo Morón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel para el partido que Colón jugará ante Deportivo Morón.

Es una semana muy convulsionada la que vive el mundo Colón y no es para menos. El equipo viene protagonizando una campaña vergonzosa y a tres fechas del final, ni siquiera aseguró la permanencia.

El DT Ezequiel Medrán tiene a todo el plantel a disposición

El lunes fue un día caótico que incluyó incidentes en la puerta del predio, como así también la presencia de hinchas dentro del club pidiendo ser atendidos por los dirigentes.

Pero en medio del caos, Colón tendrá el domingo un partido clave para terminar de sentenciar su permanencia, que puede lograr aún perdiendo.

No obstante, está claro que el equipo debe dar respuestas y de una vez por todas ganar un partido para descomprimir un clima que es cada vez más incendiario.

LEER MÁS: "El domingo no puede haber ni medio problema, porque nos pueden sacar puntos"

Y en medio de tantas malas noticias, lo más destacado y positivo es que el entrenador Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel a disposición para enfrentar a Deportivo Morón.

Así las cosas, no hay jugadores lesionados ni tampoco suspendidos, ya que en el último partido logró recuperar al volante Christian Bernardi quien ingresó en el complemento.

Teniendo en cuenta las continuas lesiones que debió afrontar el plantel, es un dato positivo el poder contar con todos los jugadores en el tramo final de la competencia.

Colón Deportivo Morón Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
williner, tras los incidentes: fue un dia doloroso y triste, pero colon debe transitar este momento con consenso

Williner, tras los incidentes: "Fue un día doloroso y triste, pero Colón debe transitar este momento con consenso"

un tema sin solucion: colon hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

Un tema sin solución: Colón hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

colon formara parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante moron

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

que les queda a colon y sus rivales por la permanencia en la primera nacional

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Lo último

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Último Momento
Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

Ovación
La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Walter Otta: Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit