La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El domingo Colón jugará un partido clave ante Deportivo Morón y en la previa a este partido, el DT Ezequiel Medrán recibió una gran noticia

Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel para el partido que Colón jugará ante Deportivo Morón.

Es una semana muy convulsionada la que vive el mundo Colón y no es para menos. El equipo viene protagonizando una campaña vergonzosa y a tres fechas del final, ni siquiera aseguró la permanencia.

El lunes fue un día caótico que incluyó incidentes en la puerta del predio, como así también la presencia de hinchas dentro del club pidiendo ser atendidos por los dirigentes.

Pero en medio del caos, Colón tendrá el domingo un partido clave para terminar de sentenciar su permanencia, que puede lograr aún perdiendo.

No obstante, está claro que el equipo debe dar respuestas y de una vez por todas ganar un partido para descomprimir un clima que es cada vez más incendiario.

Y en medio de tantas malas noticias, lo más destacado y positivo es que el entrenador Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel a disposición para enfrentar a Deportivo Morón.

Así las cosas, no hay jugadores lesionados ni tampoco suspendidos, ya que en el último partido logró recuperar al volante Christian Bernardi quien ingresó en el complemento.

Teniendo en cuenta las continuas lesiones que debió afrontar el plantel, es un dato positivo el poder contar con todos los jugadores en el tramo final de la competencia.