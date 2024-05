Lago: "No todos tienen un plantel de calidad como el de Colón"

Hasta acá, Ignacio Lago se volvió uno de los mejores jugadores de Colón . No solo es el goleador (cinco) sino también asiste y es desequilibrante. La carta más importante y la gente así se lo hace saber. Pero como todos, fue de menor a mayor en esta Primera Nacional .

"Éramos todos desconocidos, hasta la dirigencia. Un comienzo de proceso que costó, donde el equipo no estaba tan afianzado y nos tocó sufrir, pero ahora ya con el tiempo de trabajo podemos sacar diferencias. Lo importante es que estamos todos tirando para el mismo lado y el objetivo es claro ", confesó en charla con el programa Abrazo de Gol que se emite por Canal Veo.

Respecto a su función, apuntó: "Me tocó jugar en diferentes posiciones. Ahora es quizás cuando estoy más definido como extremo. Pero todo lo que sume para el equipo, bienvenido sea. La primera indicación cuando hacemos el primer gol es la salir a presionar para mostrarle al rival esa meta de protagonismo".

Posteriormente, Nacho contó la clave de esta buena campaña en la zona B: "Lo primero es el orden. Sabemos que somos superiores, pero hay que demostrarlo y por eso es clave estar siempre concentrados. Por características generales, tenemos mucho para explotar y lo que más nos caracteriza es el protagonismo".

"A veces una variante te puede cambiar todo. Christian (Bernardi) tiene una capacidad de entender los momentos impresionante. Cada ingreso fue determinante. Marca diferencias cuando entra. Tiene la personalidad para hacerse cargo del equipo y hacer jugar. Es clave que se recupere en lo físico, que nosotros nos damos cuenta", acotó.

Ignacio Lago.jpeg Ignacio Lago resaltó la calidad del plantel de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

Más de Ignacio Lago en Colón

En otro tramo de la charla, el jugador sabalero contó detalles del triunfo ante Brown (A): "Cuando pones en práctica lo que trabajás generalmente obtenés resultados. Sabíamos que no íbamos a poder quizás hacer nuestro juego tradicional, pero igual teníamos que ser protagonistas".

En cuanto al gol de tiro libre de Guille, no dudó: "Una inteligencia de Braian, porque una cosa es verlo y otra estar ahí. Encima ahí en esa cancha se escucha todo. Una de las cosas que le decía el arquero a sus compañeros era que no salten y mucho caso no le hicieron (risas). El plan era tirar fuerte al palo del arquero y salió esa delicadeza".

Ignacio Lago.jpg Ignacio habló sobre su futuro en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

También, ponderó las influencias de Sebastián Prediger y Paolo Goltz: "Son increíbles. Manejan todo en la semana y mantienen el grupo unido. Son los pilares de esta columna firme. No todos tienen el plantel extenso y con calidad como el de Colón. Eso te da un plus y la posibilidad de definir partidos".

Por otra parte, Lago tomó la pérdida del invicto ante Gimnasia de Mendoza como un aprendizaje: "En el partido que perdimos, entramos como si fuera un entrenamiento, muy al puntita de pies. Somos igual que el resto a ese nivel, pero cuando nos ponemos sacamos diferencias. Tenemos que entender los momentos del juego. Quizás cuando no se puede jugar hay que luchar. La categoría te lo demanda".

"Este camino nos incentiva a salir a ganar todos los partidos. La mayoría de los que estamos acá nunca tuvimos la chance de estar en un escenario como este y por eso lo disfrutamos tanto. Es una experiencia llena de ilusión. Esto te motiva mucho y no es un peso. Me gusta sentir esas ganas de tener que salir a dar todo y llegar a la final. Tengo la seguridad en mi cabeza que será así, pero es un camino largo y complicado", agregó.

El futuro no muy lejano de Ignacio Lago en Colón

"Cada uno tira su versión, entonces todo se vuelve un poco confuso. Sí tenía entendido que había una opción de repesca en junio, pero lo que importa ahora es el interés que yo tenga y transmitiré ese deseo al que corresponda", resolvió.

Embed - Nacho Lago: la versión del volante de Colón sobre la posibilidad de una "repesca" de Talleres

Y cerró: "Ya lo dije, hay cosas que escapan de mis manos, porque son decisiones dirigenciales, pero yo quiero quedarme acá hasta fin de año y lograr lo que quiero con Colón. Vine para aportar y quiero estar en la historia de este club".