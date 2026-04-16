Uno Santa Fe | Colón | Colón

Lucas Cano gana terreno en Colón para jugar contra Morón

Colón sigue con los ensayos y Ezequiel Medrán analiza variantes obligadas por las lesiones para visitar a Morón por la fecha 10 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 19:14hs
Lucas Cano gana terreno en Colón para jugar contra Morón

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón completó este jueves una nueva práctica con la mira puesta en la visita del sábado, desde las 15.30, a Morón por la 10ª fecha de la zona A de la Primera Nacional. El objetivo será extender la racha positiva y, al mismo tiempo, defender la cima en soledad.

• LEER MÁS: Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Las lesiones obligan al entrenador Ezequiel Medrán a mover piezas. Los desgarros de Mauro Penipil y Julián Marcioni —aunque todavía sin parte médico oficial— reducen las opciones y fuerzan cambios en la estructura. En ese escenario, aparece con fuerza el nombre de Lucas Cano, quien tiene serias posibilidades de meterse entre los titulares.

• LEER MÁS: Budiño no jugará ante Morón y en Colón lo esperan para el duelo ante Godoy Cruz

Un posible retoque táctico en Colón

La certeza pasa por el ingreso de Emanuel Beltrán en el lateral derecho. La otra variante podría ser ofensiva, con Cano como segundo punta. Esta decisión implicaría el corrimiento hacia la derecha de Ignacio Antonio para conformar un esquema 4-4-2, alternativa que el cuerpo técnico viene probando en los entrenamientos.

Lucas Cano.jpg
Lucas Cano podr&iacute;a ser titular en Col&oacute;n.

Lucas Cano podría ser titular en Colón.

Asimismo, también el estratega sabalera cuenta con la opción de Matías Godoy, ya sea como extremo o atacante. La definición final llegará en la práctica de este viernes, cuando Medrán termine de delinear el equipo en el predio 4 de Junio, antes de emprender el viaje para un compromiso que promete exigencia y puntos clave en juego.

• LEER MÁS: Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Los tentativos 11 de Colón

Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Conrado Ibarra; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Colón Morón Lucas Cano
Noticias relacionadas
colon empuja fuerte la campana de socios: es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

barrios, garantia en colon: numeros que marcan su liderazgo en una solida defensa

Barrios, garantía en Colón: números que marcan su liderazgo en una sólida defensa

medran debe cambiar otra vez obligadamente en colon para jugar ante moron

Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

colon tiene arbitro definido para visitar a moron en la fecha 10

Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10

Lo último

Emergencia en las quintas santafesinas: se perdió el 80% de la producción y ya sube el precio de la verdura

Emergencia en las quintas santafesinas: se perdió el 80% de la producción y ya sube el precio de la verdura

SanCor al borde de la quiebra: para la Provincia la situación era insostenible y podría abrir la puerta a nuevos inversores

SanCor al borde de la quiebra: para la Provincia la situación "era insostenible" y podría abrir la puerta a nuevos inversores

Caímos al agua: un socavón en el dormitorio y el dramático rescate de una familia en barrio Villa Hipódromo

"Caímos al agua": un socavón en el dormitorio y el dramático rescate de una familia en barrio Villa Hipódromo

Último Momento
Emergencia en las quintas santafesinas: se perdió el 80% de la producción y ya sube el precio de la verdura

Emergencia en las quintas santafesinas: se perdió el 80% de la producción y ya sube el precio de la verdura

SanCor al borde de la quiebra: para la Provincia la situación era insostenible y podría abrir la puerta a nuevos inversores

SanCor al borde de la quiebra: para la Provincia la situación "era insostenible" y podría abrir la puerta a nuevos inversores

Caímos al agua: un socavón en el dormitorio y el dramático rescate de una familia en barrio Villa Hipódromo

"Caímos al agua": un socavón en el dormitorio y el dramático rescate de una familia en barrio Villa Hipódromo

River pierde a Quintero y Vera para el Superclásico

River pierde a Quintero y Vera para el Superclásico

Lucas Cano gana terreno en Colón para jugar contra Morón

Lucas Cano gana terreno en Colón para jugar contra Morón

Ovación
Unión arma su fiesta aniversario antes del choque frente Newells

Unión arma su fiesta aniversario antes del choque frente Newell's

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos