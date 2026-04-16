Lucas Cano gana terreno en Colón para jugar contra Morón

Colón sigue con los ensayos y Ezequiel Medrán analiza variantes obligadas por las lesiones para visitar a Morón por la fecha 10 de la Primera Nacional

Colón completó este jueves una nueva práctica con la mira puesta en la visita del sábado, desde las 15.30, a Morón por la 10ª fecha de la zona A de la Primera Nacional . El objetivo será extender la racha positiva y, al mismo tiempo, defender la cima en soledad.

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Las lesiones obligan al entrenador Ezequiel Medrán a mover piezas. Los desgarros de Mauro Penipil y Julián Marcioni —aunque todavía sin parte médico oficial— reducen las opciones y fuerzan cambios en la estructura. En ese escenario, aparece con fuerza el nombre de Lucas Cano, quien tiene serias posibilidades de meterse entre los titulares.

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Un posible retoque táctico en Colón

La certeza pasa por el ingreso de Emanuel Beltrán en el lateral derecho. La otra variante podría ser ofensiva, con Cano como segundo punta. Esta decisión implicaría el corrimiento hacia la derecha de Ignacio Antonio para conformar un esquema 4-4-2, alternativa que el cuerpo técnico viene probando en los entrenamientos.

Lucas Cano.jpg Lucas Cano podría ser titular en Colón.

Asimismo, también el estratega sabalera cuenta con la opción de Matías Godoy, ya sea como extremo o atacante. La definición final llegará en la práctica de este viernes, cuando Medrán termine de delinear el equipo en el predio 4 de Junio, antes de emprender el viaje para un compromiso que promete exigencia y puntos clave en juego.

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Los tentativos 11 de Colón

Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Conrado Ibarra; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.