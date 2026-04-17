Fuertes, enojado en Colón: "Los dirigentes ponen a sus hijos como ayudantes de campo"

El tono de Esteban Fuertes no pasó desapercibido en su participación en La Fábrica del Podcast, con frases cargadas de nostalgia, orgullo y un enojo muy marcado con la dirigencia actual de Colón . Actualmente participando en medios de Buenos Aires y viviendo en España.

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El Bichi repasó su carrera con la autoridad de los números y la memoria intacta: “Me retiré cuando quise, no que el fútbol me retiró”, lanzó, dejando en claro que su salida de la actividad fue una decisión personal, aunque reconoció que no la tenía planificada. En ese sentido, recordó aquel último día como una mezcla de sensaciones: “Fue muy lindo y duro a la vez… emocionante”.

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El día que Unión quiso a Bichi Fuertes

Con la espalda que le dan sus 304 goles como profesional, Fuertes no dudó en valorarse en el contexto actual: “Hoy podría valer no menos de 15 o 20 millones de dólares”, afirmó, en una comparación que también refleja cómo cambió el mercado del fútbol.

Fuertes2024.jpg Esteban Fuertes volvió a ser muy crítico de Colón.

En su recorrido, también hubo lugar para una anécdota poco conocida: su paso por el fútbol inglés y el interés de Derby County, donde marcó cuatro goles en cinco meses, y el llamado que rechazó de Ángel Malvicino para jugar en Unión. "Luego de mi salida de Derby County estaba sin club y el que primero me llama es el presidente de Unión, Don Ángel Malvicino. Le dije que no por haber jugado en Colón, más allá de que en ese momento no estaba tan identificado, y además, porque sabía que alguna vez iba a volver. A los pocos días el que me llama es José Vignatti. Yo tenía 27 años y Osvaldo Piazza es el otro me llama. Entonces hablé con mi representante y también gente con Julio Grondona, que exclamó: »Quedate tranquilo, que el pibe jugará donde quiera». Así se dio mi llegada luego, donde Osvaldo me dijo que iba a ser el goleador del campeonato. Se dio todo".

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Fuertes, al hueso contra la dirigencia de Colón

Pero lo más fuerte llegó al hablar del presente del Sabalero. Lejos de la nostalgia romántica, Fuertes fue directo y sin filtro: "Colón significó mucho para mí. Hoy estoy muy enojado y caliente con Colón. Es el único club que no tiene exjugadores trabajando ahí. Los dirigentes ponen a sus hijos de ayudantes de campo. Hacen todo mal".

El ídolo apuntó directamente a la conducción por el momento que atraviesa el club, pese al enorme respaldo popular: “En la Primera Nacional lleva 40.000 personas todos los partidos. Con el estadio y la gente que tiene, algo muy mal se hizo después de ser campeón. Tirar todo por la borda por malos manejos”.

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También dejó entrever una cuenta pendiente personal: su deseo frustrado de ser mánager. “Me nombraron 400 veces, pero nunca se dio. Hace años que me alejé definitivamente”, reconoció.

Por último, mostró su costado más íntimo, atravesado por el presente deportivo del club: “No me sorprende lo que pasa. Mi hijo es enfermo de Colón, ve todos los partidos y me duele este presente”.

Escuchá lo que dijo Esteban Fuertes sobre Colón