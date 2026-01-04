Lago, sin rodeos: "El objetivo de Colón siempre es el mismo: buscar el ascenso"

Ignacio Lago habló tras el inicio de la pretemporada de Colón en el Predio 4 de Junio y dejó en claro el objetivo de preparar a fondo el camino del regreso a Primera División.

Colón puso primera este viernes en el Predio 4 de Junio y uno de los que tomó la palabra fue Ignacio Lago, referente del plantel y una de las piezas más determinantes del equipo. El atacante destacó la importancia de volver al trabajo tras un largo parate y reconoció la ansiedad por reencontrarse con la rutina.

“Tenía muchas ganas de volver. Estuvimos mucho tiempo parados y cuesta retomar el ritmo, pero estoy contento y muy ilusionado”, expresó Lago, quien remarcó la necesidad de esta pretemporada, tanto en lo personal como en lo colectivo.

La pretemporada, una cuenta pendiente

Después de un año atravesado por lesiones y falta de continuidad, Lago subrayó que este período de preparación resulta clave para su presente. “La necesitaba. Estoy feliz de poder hacerla con tiempo, dedicarle a lo físico lo que el año pasado no pude. Eso hoy me genera alegría”, explicó.

Desde lo mental, el delantero aseguró encarar esta etapa con otra energía: disfrutar del trabajo físico, del gimnasio y de los detalles que muchas veces quedan relegados cuando la competencia obliga a acelerar procesos.

Un plantel renovado con un objetivo claro

El inicio del ciclo encuentra a Colón con una base prácticamente nueva. Refuerzos que llegan de a poco, juveniles que se suman y pocos sobrevivientes de la temporada pasada. Para Lago, la clave estará en la adaptación y en no perder de vista el norte.

“El objetivo es siempre el mismo: el ascenso. Los chicos que llegan lo saben bien. Nos vamos a preparar todo el año para eso”, remarcó, consciente de que el torneo será largo y exigente.

Confianza del cuerpo técnico y responsabilidad extra

Como uno de los referentes que continúa, Lago asume el rol con naturalidad. Destacó la relación con Ezequiel Medrán, a quien conoce desde hace tiempo, y valoró el respaldo recibido tras un año difícil.

“Es un orgullo que el entrenador, la dirigencia y la gente vuelvan a confiar en mí. Fue un año complicado, con pocas cosas rescatables, pero hoy empezar de cero renueva la ilusión”, señaló.

Al analizar la última temporada, el delantero fue autocrítico y apuntó a un aspecto clave: la fortaleza mental. “Cuando nos tocó caer, el golpe fue duro y no pudimos levantarnos. Creo que ahí faltó esa respuesta mental como grupo”, reflexionó.

De cara al 2026, Lago entiende que sostener la regularidad será tan importante como arrancar bien. “Es una carrera de resistencia, no de velocidad”, afirmó.

El mensaje para el hincha sabalero

Con varios años en el club y un fuerte reconocimiento del público, Lago no ocultó su gratitud. “Siempre recibí mucho cariño, incluso cuando las cosas no estaban bien. Estoy muy agradecido y siento que esta oportunidad también me la dan ellos”, expresó.

Además, valoró la buena comunicación interna entre plantel, cuerpo técnico, dirigencia y el nuevo director deportivo, Diego, presente a diario en el predio.

Colón ya conoce su camino, el fixture está definido y la gente volvió a ilusionarse. Para Ignacio Lago, el mensaje es claro: empezar fuerte, sostener el trabajo y no repetir errores.

“Hoy hay un objetivo concreto y eso cambia todo. Arrancar de cero, con un plantel renovado, genera una ilusión grande. Ahora hay que respaldarla con hechos”, cerró.