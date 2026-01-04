Uno Santa Fe | Colón | Colón

Lértora y el regreso que ilusiona a Colón: un reposteo que valió más que mil palabras

Federico Lértora revivió la noche más gloriosa de la historia de Colón con una historia en Instagram y desató la euforia de los hinchas.

Ovación

Por Ovación

4 de enero 2026 · 09:26hs
Lértora y el regreso que ilusiona a Colón: un reposteo que valió más que mil palabras

Un simple movimiento en redes sociales bastó para sacudir el mundo Colón. Federico Lértora reposteó una historia de Instagram que lo muestra besando la Copa de la Liga Profesional 2021, en aquella noche inolvidable del 4 de junio, cuando el Sabalero tocó el cielo con las manos. Las imágenes, acompañadas por corazones rojo y negro y una estrella, recorrieron rápidamente los celulares de los hinchas y alimentaron una sensación compartida: el regreso está al caer.

LEER MÁS: Colón llegó un acuerdo con el mediocampista Matías Muñoz

El gesto no fue casual ni aislado. Llegó en un contexto de negociaciones avanzadas y funcionó como una señal directa a la gente, que respondió con entusiasmo, mensajes y una ilusión renovada.

El sí ya está y Santa Fe lo espera

Más allá del impacto emocional, la realidad marca que Lértora ya le dio el visto bueno a los dirigentes de Colón. Si no surge ningún imprevisto, el próximo miércoles estará en Santa Fe para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, que tendría una duración de una o dos temporadas.

El mediocampista central decidió volver en un momento clave para la institución, que busca dejar atrás dos años frustrantes y reencontrarse con el camino del protagonismo para luchar por el ansiado regreso a la Primera División.

Pertenencia, memoria y una elección desde el corazón

Ofertas no le faltaron. Lértora contaba con propuestas del fútbol mexicano y también del ámbito local, dentro de la Liga Profesional argentina. Sin embargo, el factor determinante fue otro: el sentido de pertenencia.

6840931f-b8f4-4506-8023-698214170b10

Colón representa para él mucho más que un club. Allí fue campeón, referente y protagonista de las páginas más importantes de la historia rojinegra. Volver no es una apuesta al pasado, sino un desafío al futuro, con la intención de aportar experiencia, liderazgo y equilibrio en la mitad de la cancha.

Un regreso con historia y jerarquía

Federico Eduardo Lértora (Mercedes, Buenos Aires, 5 de julio de 1990) dejó una huella profunda en su primer ciclo en Colón, entre 2019 y 2021, período en el que disputó torneos locales, copas internacionales y levantó el primer título oficial del club. Además, integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Sudamericana 2019, otro hito inolvidable.

En los últimos años sumó recorrido en el exterior, con pasos por Tijuana y Querétaro FC, manteniendo ritmo y competencia en la Primera División de México.

LEER MÁS: Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Colón no solo apunta a reforzarse desde lo futbolístico. La vuelta de Lértora simboliza una reconexión con la identidad, con valores que el hincha reclama y con referentes que conocen lo que significa vestir la rojinegra.

El reposteo fue apenas un anticipo. El regreso, cada vez más cerca, promete ser un punto de partida para reconstruir ilusiones y volver a creer.

Colón Lértora Copa
Noticias relacionadas
vidoz destaco el inicio del trabajo en colon y ratifico el rumbo del proyecto deportivo

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

emanuel beltran, a un paso de colon: el sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

lucas alario, de heroe a prescindible en estudiantes: ¿hay una chance real de volver a colon?

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

El plantel de Colón inicia la pretemporada este viernes por la tarde en el predio 4 de junio.

El plantel de Colón comienza la pretemporada en el predio 4 de junio

Lo último

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Último Momento
Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Semana decisiva en Colón: se destraba la inhibición y se acelera el mercado

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Brisbane: Ugo Carabelli perdió y quedó eliminado con el estadounidense Tien

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe