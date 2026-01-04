Lértora y el regreso que ilusiona a Colón: un reposteo que valió más que mil palabras

Federico Lértora revivió la noche más gloriosa de la historia de Colón con una historia en Instagram y desató la euforia de los hinchas.

Un simple movimiento en redes sociales bastó para sacudir el mundo Colón . Federico Lértora reposteó una historia de Instagram que lo muestra besando la Copa de la Liga Profesional 2021, en aquella noche inolvidable del 4 de junio, cuando el Sabalero tocó el cielo con las manos. Las imágenes, acompañadas por corazones rojo y negro y una estrella, recorrieron rápidamente los celulares de los hinchas y alimentaron una sensación compartida: el regreso está al caer.

El gesto no fue casual ni aislado. Llegó en un contexto de negociaciones avanzadas y funcionó como una señal directa a la gente, que respondió con entusiasmo, mensajes y una ilusión renovada.

El sí ya está y Santa Fe lo espera

Más allá del impacto emocional, la realidad marca que Lértora ya le dio el visto bueno a los dirigentes de Colón. Si no surge ningún imprevisto, el próximo miércoles estará en Santa Fe para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, que tendría una duración de una o dos temporadas.

El mediocampista central decidió volver en un momento clave para la institución, que busca dejar atrás dos años frustrantes y reencontrarse con el camino del protagonismo para luchar por el ansiado regreso a la Primera División.

Pertenencia, memoria y una elección desde el corazón

Ofertas no le faltaron. Lértora contaba con propuestas del fútbol mexicano y también del ámbito local, dentro de la Liga Profesional argentina. Sin embargo, el factor determinante fue otro: el sentido de pertenencia.

Colón representa para él mucho más que un club. Allí fue campeón, referente y protagonista de las páginas más importantes de la historia rojinegra. Volver no es una apuesta al pasado, sino un desafío al futuro, con la intención de aportar experiencia, liderazgo y equilibrio en la mitad de la cancha.

Un regreso con historia y jerarquía

Federico Eduardo Lértora (Mercedes, Buenos Aires, 5 de julio de 1990) dejó una huella profunda en su primer ciclo en Colón, entre 2019 y 2021, período en el que disputó torneos locales, copas internacionales y levantó el primer título oficial del club. Además, integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Sudamericana 2019, otro hito inolvidable.

En los últimos años sumó recorrido en el exterior, con pasos por Tijuana y Querétaro FC, manteniendo ritmo y competencia en la Primera División de México.

Colón no solo apunta a reforzarse desde lo futbolístico. La vuelta de Lértora simboliza una reconexión con la identidad, con valores que el hincha reclama y con referentes que conocen lo que significa vestir la rojinegra.

El reposteo fue apenas un anticipo. El regreso, cada vez más cerca, promete ser un punto de partida para reconstruir ilusiones y volver a creer.