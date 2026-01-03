Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón llegó un acuerdo con el mediocampista Matías Muñoz

Por expreso pedido del DT Ezequiel Medrán, Colón terminó de cerrar la llegada del mediocampista Matías Muñoz, quien viene de jugar en Gimnasia de Mendoza

Ovación

Por Ovación

3 de enero 2026 · 18:11hs
Matías Muñoz llegó a un acuerdo y será refuerzo de Colón.

Matías Muñoz llegó a un acuerdo y será refuerzo de Colón.

En este mercado de pases, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán está decidido a reforzar la zona central del mediocampo. Y es por ello que no sorprende la decisión de sumar tres volantes centrales y de recuperación.

Matías Muñoz es refuerzo de Colón

El primero en llegar y que ya está entrenando con el plantel es Ignacio Antonio, el segundo es Federico Lértora quien ya le dio el sí a la dirigencia y la próxima semana estará en Santa Fe para firmar por dos temporadas.

Y este sábado se conoció la noticia de que Colón suma a un nuevo refuerzo. Se trata del mediocampista Matías Muñoz de 29 años, quien formó dupla con Ignacio Antonio en el mediocampo de Gimnasia de Mendoza, cuando Medrán era el entrenador.

LEER MÁS: Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Así las cosas, el técnico rojinegro pidió por ambos volantes con la intención de reeditar una dupla que tan buenos resultados le dio en el equipo mendocino, llegando a concretar el ascenso a Primera División.

Pero además, Muñoz puede desempeñarse como marcador central, lo que sin dudas es también una solución para el entrenador en caso de tener que utilizarlo en esa posición. En 2025, jugó 33 partidos y anotó dos goles.

Colón Matías Muñoz Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
Facundo Castro habló del único objetivo que tiene Colón en este 2026.

"Con la camiseta de Colón, lo único que hay que hacer es pelear el ascenso"

Federico Lértora llegará a Santa Fe la próxima semana para convertirse en refuerzo de Colón.

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

colon actualizo los valores de los abonos 2026 y ya piensa en un brigadier colmado

Colón actualizó los valores de los abonos 2026 y ya piensa en un Brigadier colmado

colon puso primera en el predio 4 de junio y empieza a tomar forma el proyecto 2026

Colón puso primera en el Predio 4 de Junio y empieza a tomar forma el proyecto 2026

Lo último

Arsenal venció a Bournemouth y continúa siendo el cómodo líder de la Premier League

Arsenal venció a Bournemouth y continúa siendo el cómodo líder de la Premier League

Operativo Verano en Santa Fe: la agenda completa con todas las fiestas populares y eventos culturales de enero

"Operativo Verano" en Santa Fe: la agenda completa con todas las fiestas populares y eventos culturales de enero

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Último Momento
Arsenal venció a Bournemouth y continúa siendo el cómodo líder de la Premier League

Arsenal venció a Bournemouth y continúa siendo el cómodo líder de la Premier League

Operativo Verano en Santa Fe: la agenda completa con todas las fiestas populares y eventos culturales de enero

"Operativo Verano" en Santa Fe: la agenda completa con todas las fiestas populares y eventos culturales de enero

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

Mateo Pellegrino anotó un golazo en el empate entre Parma y Sassuolo

Mateo Pellegrino anotó un golazo en el empate entre Parma y Sassuolo

Estuvo cerca de jugar en Colón y ahora será refuerzo de Newells

Estuvo cerca de jugar en Colón y ahora será refuerzo de Newell's

Ovación
Sarmiento negocia con Unión por el paraguayo Junior Marabel

Sarmiento negocia con Unión por el paraguayo Junior Marabel

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

Federico Lértora será refuerzo de Colón ¿Cuándo llega a Santa Fe?

Estuvo cerca de jugar en Colón y ahora será refuerzo de Newells

Estuvo cerca de jugar en Colón y ahora será refuerzo de Newell's

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe