Colón llegó un acuerdo con el mediocampista Matías Muñoz

Por expreso pedido del DT Ezequiel Medrán, Colón terminó de cerrar la llegada del mediocampista Matías Muñoz, quien viene de jugar en Gimnasia de Mendoza

Matías Muñoz llegó a un acuerdo y será refuerzo de Colón.

En este mercado de pases, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán está decidido a reforzar la zona central del mediocampo. Y es por ello que no sorprende la decisión de sumar tres volantes centrales y de recuperación.

El primero en llegar y que ya está entrenando con el plantel es Ignacio Antonio, el segundo es Federico Lértora quien ya le dio el sí a la dirigencia y la próxima semana estará en Santa Fe para firmar por dos temporadas.

Y este sábado se conoció la noticia de que Colón suma a un nuevo refuerzo. Se trata del mediocampista Matías Muñoz de 29 años, quien formó dupla con Ignacio Antonio en el mediocampo de Gimnasia de Mendoza, cuando Medrán era el entrenador.

Así las cosas, el técnico rojinegro pidió por ambos volantes con la intención de reeditar una dupla que tan buenos resultados le dio en el equipo mendocino, llegando a concretar el ascenso a Primera División.

Pero además, Muñoz puede desempeñarse como marcador central, lo que sin dudas es también una solución para el entrenador en caso de tener que utilizarlo en esa posición. En 2025, jugó 33 partidos y anotó dos goles.