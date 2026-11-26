El defensor de 23 años finalizará su vínculo con el Sabalero el próximo 31 de diciembre y reconoció que existen posibilidades concretas de regresar a la Crema.

Mientras Colón mantiene su atención en la definición del Reducido de la Primera Nacional, comienzan a surgir novedades relacionadas con el futuro de algunos futbolistas de la institución. Uno de ellos es Nicolás Utrera, quien finalizará su contrato en diciembre y podría continuar su carrera en Atlético de Rafaela, club en el que ya tuvo una experiencia durante la temporada 2025.

Nicolás Utrera, cerca de cerrar su etapa en Colón

El marcador central de 23 años tiene vínculo con la institución rojinegra hasta el próximo 31 de diciembre y todo indica que su futuro estaría lejos del barrio Centenario, donde no llegó a disputar encuentros oficiales con el plantel superior.

Atlético de Rafaela tiene intenciones de recuperar al defensor para la próxima temporada, una posibilidad que también cuenta con el visto bueno del propio futbolista.

Utrera había desembarcado en la Crema en febrero de 2025, procedente de la Reserva sabalera, para integrar el equipo conducido por Iván Juárez que participaba del Torneo Federal A.

Durante aquella experiencia, el zaguero acumuló 21 encuentros y convirtió un gol, hasta que una rotura de ligamentos cruzados lo obligó a interrumpir su actividad futbolística.

Posteriormente, regresó a Colón para llevar adelante el proceso de recuperación de la lesión.

El propio defensor reconoció las posibilidades de regresar a Rafaela

En medio de la planificación deportiva de Atlético para el próximo año, Utrera reconoció que existen intenciones de ambas partes para concretar su retorno a la institución rafaelina.

"Hay muchas posibilidades. Yo, obviamente, primero finalizo mi contrato con Colón a fin de año y después tengo muchas ganas de jugar en Atlético de Rafaela, como también la dirigencia quiere que sea parte del plantel", expresó el defensor en diálogo con PaloyGol.com.ar.

De esta manera, Utrera podría iniciar una nueva etapa en un club donde encontró continuidad antes de sufrir la grave lesión que condicionó su carrera.

A la espera de la finalización de su contrato con Colón, el regreso a barrio Alberdi se perfila como una alternativa concreta para que el joven marcador central vuelva a sumar protagonismo durante la temporada 2027.