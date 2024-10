Lo que parecía imposible para Colón, ahora se transformó en muy posible

Lo que parecía lejano y casi imposible, se transformó en una realidad concreta . Y es por eso que a cuatro fechas del final del torneo, C olón mantiene las chances intactas de pelear por el primer puesto y lograr jugar la final.

Pancaldo, de cara a Colón: "No es más importante que otro partido"

El panorama era crítico y hasta se dudaba de la chance de que Colón se mantuviera en puestos del Reducido. Pero el triunfo ante Almagro, la llegada de Diego Osella y el convincente triunfo ante Defensores de Belgrano modificacon por completo el escenario.

La sensación es que para Colón arrancó otro campeonato y que las expectativas son las mejores, no solo por la recuperación futbolística que experimentó el equipo, sino también por el presente de sus rivales.

Un ejemplo de ello es la facilidad con la que Colón le ganó a Defensores de Belgrano que llegó al Brigadier López, un punto por encima del Sabalero y que en ningún momento logró incomodarlo.

Pero también el ejemplo de Nueva Chicago que terminó perdiendo en tiempo de descuento ante Gimnasia de Mendoza, cuando durante el partido desperdició numerosas chances como para ganar el partido.

Le sucedió lo mismo a San Telmo, tenía la posibilidad de ganarle a Atlanta y quedar como único líder, pero perdió jugando muy mal y siendo superado por un equipo que ni siquiera está en puestos de Reducido.

Los equipos que están arriba no son garantía ni demuestran confiabilidad, por lo cual, Colón que tiene el mejor plantel y futbolistas de mucha experiencia, sin dudas que tiene un plus en esta etapa de definición.

La realidad indica que los rivales directos no están soportando la presión y Colón que viene de atrás puede sacar provecho de esta situación.

Porque además, el Sabalero recibirá en el Brigadier López a dos rivales directos, que hoy están un punto por encima. Ellos son: San Telmo y Deportivo Madryn.

Con lo cual, Colón depende de sí mismo para superar en la tabla a estos dos equipos y en consecuencia, parecería que sus rivales directos para ganar la zona son Nueva Chicago y Aldosivi a quienes no tiene que enfrentar.

Además el equipo que dirige Osella visitará el próximo sábado a Chaco For Ever quien viene de ser goleado por Almirante Brown y que no juega por nada, más allá de que precisa sumar un solo punto para asegurar la categoría.

En la previa se trata de un partido accesible para seguir sumando y quedar más cerca de la cima, teniendo en cuenta que Nueva Chicago será visitante ante Ferro.

Así las cosas, lo que hace dos semanas parecía imposible hoy es más posible que nunca. Colón se puso de pie y los rivales lo saben y en esta etapa de definiciones, el Sabalero puede hacer pesar su experiencia y jerarquía para cumplir el objetivo.