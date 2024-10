Dónde se vio la mano de Osella en su regreso a Colón

LEER MÁS: Colón definió la logística y concentrará en Corrientes para visitar a Chaco For Ever

Diego Osella tuvo la inteligencia de no construir desde cero, sino que tomó lo que más le gustó de la última presentación ante Almagro, en función de una intensa y cambiante temporada, y dejó su impronta con varias decisiones clave.

El sello del Loco Osella en su regreso a Colón

Diego Osella, en la conferencia de prensa de su presentación como DT, dejó en claro cuál sería el gran objetivo deportivo, y el plan para ir en busca de lo trazado. Mucho para explicar su idea no tiene lugar, ya que se conoce su trabajo realizado en sus dos anteriores etapas.

La primera fue casi maravillosa, debido a lo hecho en el Torneo de Primera División, más allá del descenso final, que parecía mucho más cantado antes de tomar al equipo. Y en la continuidad de su trabajo lo dejó a las puertas del ascenso, que se terminó por consumar con Reinaldo Merlo como entrenador.

En tanto que en la segunda quiso dejar su sello, pero el equipo no estuvo a la altura, los refuerzos no funcionaron y luego reconoció el error de haber aceptado el desafío de dirigir a Colón, ya que se dio cuenta con posterioridad que no fue un buena idea asumir cuando no era el Plan A, sino que su llegada se dio por descarte.

La apuesta de Godano por Osella en un momento límite de Colón

Luego de haber apostado sin éxito por Rodolfo De Paoli, Víctor Godano decidió tomar una decisión muy personalista e ir por la receta que tan buenos resultados le dio a esta CD cuando se hizo cargo de Colón en 2013. Así se dio el desembarco de Diego Osella, que dividió opiniones en el hincha de Colón.

Pero quedó claro que para el momento que está atravesando Colón, Osella es el DT indicado. Es que le dio paciencia, seguridad, solidez defensiva y sagacidad al equipo, rasgos que había perdido y algunos de los cuales no había tenido durante toda la temporada.

Diego Osella toca poco y nada en Colón para su primer partido en el tercer proceso, este sábado ante Defensores de Belgrano.

Es que Colón no tuvo un gran partido, pero supo ser paciente cuando no le salieron las cosas, sin perder el control del partido e ingresar en apuros, lo que podría haber llevado a desatenciones y desacoples que le podría haber costado muy caro, como ocurrió en el último tramo de la competencia.

Osella tuvo el mérito de construir sobre lo heredado por Minella. Así apareció Thiago Yossen por el lateral derecho ante la baja de Ezequiel Herrera, que ya está para volver. En tanto que sostuvo a Fabián Henríquez como segundo marcador central, en lo que quedó demostrado en estos partidos que es la fórmula defensiva que mejor le sienta.

Pero también dejó su sello e impronta. Es que en el mediocampo se inclinó por otro tipo de volante central ante la baja de Sebastián Prediger, y le devolvió la titularidad a Alan Forneris por Zahir Yunis. En tanto que por la izquierda recostó a Christian Bernardi, en lugar de Brian Farioli.

En tanto que en ofensiva fue a lo conocido, y se inclinó por Genaro Rossi, a quien llevó a Chaco For Ever por Javier Toledo. El delantero surgido de Newell's cerró un gran partido, aprovechando el DT, además, el gran momento de Braian Guille.

Seguramente Osella intentará seguir dejando su sello, y se verá partido a partido, ahora condicionado por el regreso casi seguro de Sebastián Prediger. Lo concreto es que tuvo el mérito de construir sobre lo que comenzó a edificar Minella, más allá de haber dejado su impronta con movimientos que terminaron resultado fundamentales en la victoria ante Defensores de Belgrano, para llegar fortalecido al tramo final de la temporada.