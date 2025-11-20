Uno Santa Fe | Colón | Colón

Este jueves se llevó adelante la Asamblea General Ordinaria en la que los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance con un superávit de 288 millones de pesos

20 de noviembre 2025 · 21:02hs
Antes de dejar su cargo, la actual comisión directiva de Colón convocó este jueves a los socios para llevar adelante la Asamblea General Ordinaria en la que se trató la Memoria y el Balance en el periodo que va de julio del 2024 a julio de 2025.

Se aprobó la Memoria y el Balance

Los números que dio a conocer el oficialismo indican que hubo un superávit de 288 millones de pesos, pero que además disminuyó en un 11% el activo y también disminuyó un 28% el pasivo.

Por otra parte, se informó respecto a los montos que se debieron pagar por rescisión de contratos. Ariel Pereyra: 14 millones de pesos, Andrés Yllana: 24 millones de pesos, Jose Barreto: 8 millones de pesos e Iván Moreno y Fabianesi 12 millones de pesos.

Entre las personas que concurrieron a la Asamblea, estaban cuatro candidatos a presidente: Gustavo Abraham, Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena y Carlos Trod. El único que no concurrió fue José Alonso.

Colón socios Asamblea General Ordinaria
