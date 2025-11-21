Vignatti: "Es imposible prometer el ascenso, pero hay que hacer lo posible por logralo"

José Vignatti habló del pasado, pero también del futuro: "En Colón hay que hacer una apuesta importante y lo primero para seducir es el respaldo económico"

En otro tramo de la extensa nota que Vignatti brindó con Radio Gol 96.7 desmintió haber dejado un club endeudado y aseguró que su gestión dejó plata en el banco para pagar la deuda con Alberto Espínola.

"Siempre dijeron que Vignatti dejó al club fundido, pero nunca me denunciaron porque eso no es cierto. Los 50 juicios que plantearon es una mentira escandalosa, hay un montón de juicios porque no se hicieron los aportes y quedó ahí, pero no se debe el juicio. De hecho, n uestra gestión dejó el dinero para pagar lo del paraguayo Espínola. No busquemos excusas, ni ensuciemos a los que dejaron 30 años de sus vidas adentro del club" , reveló Vignatti.

Para luego dar más detalles: "La comisión directiva nuestra dejó entre 270 y 280 mil dólares en el banco a Macro destinado a pagar lo de Espínola. Nosotros no pudimos hacerlo porque no podíamos sacar la plata al exterior, pero la dejamos en el banco y ellos en vez de pagarle, la malgastaron en otra cosa. Es una muestra más de la inoperancia con la que se manejaron. Pero Godano nunca dio la cara y por eso ahora vengo a decirlo, prefirió ensuciarnos a nosotros y así le fue".

LEER MÁS: Colón: Gustavo Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Dejando de lado el pasado y hablando sobre el futuro en caso de que Alonso sea presidente, Vignatti opinó sobre lo que viene: "Mi rol será colaborar en todo lo que me pida la Comisión Directiva, conozco muchos representantes con jugadores y también tengo contactos con dirigentes. Pero si Alonso me pide que opine de fútbol, salgo corriendo a ayudarlo".

"En Colón hay que hacer una apuesta importante, si apostás fuerte la gente responde. El dirigente tiene la tarea de seducir al jugador para que venga a Colón, y lo primero para seducir es el respaldo económico. Es imposible prometer el ascenso, pero hay que hacer todo lo posible para que eso ocurra", opinó Vignatti.