Marcelo Estigarribia está cada vez más lejos de Colón

El próximo 30 de junio es una fecha clave en el fútbol argentino. Más que nada, porque se vencen muchos contratos y, con la determinación de quitar los descensos, hay incertidumbre respecto a la apertura del mercado de pases y las opciones laborales. Una situación polémica que deja todavía más tela por cortar. En Colón es un tema que todavía no se abordó y que precisa de una resolución inmediata. Uno de los que espera una respuesta es Marcelo Estigarribia, que está actualmente con su familia en Paraguay haciendo la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

De igual modo, sigue a la distancia con los entrenamientos que diagramó el cuerpo técnico, pero con la incertidumbre a flor de piel. Antes de viajar a su país, Chelo reconoció que está chocho de vivir en Santa Fe y ni hablar en Colón, donde se siente respetado y reconocido. A eso le agregó que estaba bueno no tener que mudarse constantemente, sobre todo por sus hijas, que van a la escuela y "ya hablan incluso como santafesinas".

Marcelo Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia está en Paraguay a la espera de una resolución sobre si seguirá en Colón UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero era consciente que lo económico en este sentido juega un papel preponderante. Ni hablar si se tiene en cuenta el cambio del dólar en Argentina, que le juega claramente en contra por ser extranjero. Para el DT Eduardo Domínguez es un jugador muy valioso. Puede cumplir varias funciones dentro del campo de juego y transmite experiencia por fuera. Eso le juega en favor, pero el propio Marcelo Estigarribia dejó en claro que hoy está más lejos que nunca.

"Estoy en constante comunicación con el cuerpo técnico, ya que nosotros seguimos entrenando de forma virtual", mencionó en charla con el programa radial Deportes Uno de Paraguay. "En su momento me dijeron que querían que continúe, pero de ahí en más no tengo nada concreto", agregó.

Estigarribia.png Marcelo Estigarribia reconoció que está muy cómodo en Santa Fe, pero que no le cierra la puerta al fútbol de Paraguay

Marcelo Estigarribia, de 32 años (21 de septiembre de 1987), está desde 2017 en Santa Fe y lleva jugados 89 partidos en Colón (contando torneo local y copa), con seis goles. Es uno de los contratos más altos en un plantel que necesita de una depuración. La dirigencia tendría el pensamiento de ciclo cumplido, pero el mismo jugador dejó en claro cuál es el motivo que se interpone en sus deseos de seguir en el Sabalero.

"Cuando termine la cuarentena hablaríamos de ese tema me dijo Pedro (Aldave, su representante, sobre renovar el contrato), pero estoy tranquilo porque en los años que estuve en Colón jugué siempre y si no venía la pandemia iba cumplir los 100 partidos. El 30 de junio vence mi contrato. Me siento bien en Colón, pero hay que ser realista la parte económica no esta bien. Veremos que oferta hay, no cerramos la puerta a nadie", concluyó.