"La figura de fraude deportivo que argumenta Colón no existe"

Este jueves Independiente del Valle presentó ante Conmebol su descargo luego de la acusación de Colón por la mala inclusión del arquero Jorge Pinos en la final de la Copa Sudamericana. Y en diálogo con Radio Gol 96.7, Andrés Holguín abogado de Independiente del Valle se refirió a esta cuestión.

"Lo de Colón es una apelación a la denuncia que presentaron en el mes de noviembre del año pasado, que fue cuatro días después de la final de la Copa Sudamericana. Yo había pedido una extensión hasta el 1 de junio pero no fue necesaria, ya que ayer (28 de mayo) mandamos la contestación a la apelación de Colón con un descargo de 200 páginas", comenzó contando el letrado ecuatoriano.

"Ariel Reck trabaja en la defensa de Jorge Pinos en la apelación que presentó Técnico Universitario ante el TAS por un caso específico de una transferencia puente. Para estar habilitado en una competencia de Conmebol, el jugador debe estar habilitado en su Federación. Y aquí en Ecuador ningún equipo, llamese Técnico Universitario, Sur y Norte o cualquier otro equipo, cuestionó la inscripción de Jorge Pinos en Independiente del Valle. Inicialmente Colón cuestionó la habilitación del jugador y ahora está tratando de cambiar la figura por un tema de corrupción sin aportar prueba alguna. Los argumentos de Colón son casi los mismos, pero sí me tome el tiempo para contestar las nuevas cosas que presentó Colón a la apelación", sentenció.

image.png

En otro tramo de la charla, Holguín indicó: "Lo único que ahora existe y que está en el TAS es un reclamo presentado por Técnico Universitario contra Sur y Norte y subsidiariamente contra Independiente del Valle y Jorge Pinos por una transferencia puente. Por lo cual, una transferencia puente no es una mala inscripción. Los clubes que utilizan las transferencias puente la usan para temas positivos o evitar el pago de derechos de formación o contribución solidaria. Pero la sanción es otra, completamente distinta, es una sanción al club puente. En nada beneficia a Técnico Universitario, o en nada afectaría la inscripción de Jorge Pinos en Independiente del Valle. La inscripción de Jorge Pinos en Independiente del Valle no fue cuestionada en ningún momento aquí en Ecuador".

En cuanto al reclamó de Colón expresó: "Colón agregó una figura nueva que no existe en ningún reglamento de la Conmebol que se llama fraude deportivo. Uno revisa la reglamentación de FIFA y de Conmebol y no encuentra la figura de fraude deportivo como una acción ilícita u objeto de sanción. Son acusaciones que se hicieron sin fundamento, no hay prueba alguna, solamente meras aseveraciones. Colón pide que le den la Copa y sanciones para todos".

Y por último habló sobre lo que viene "Colón pidió una audiencia y ahora depende de lo que quiera hacer Conmebol, no hay un plazo establecido para la respuesta de Conmebol. El año pasado solo se tomaron una semana para rechazar el pedido de Colón, quizás esta vez se pueda retrasar un poco más por la pandemia pero entendemos que no más de dos semanas".