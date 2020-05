Fritzler "Me gustaría seguir en Colón, pero no depende de mí"

Matías Fritzler llegó a mediados del 2017 a Colón y todos los años fue renovando su contrato por una temporada, en este caso su vínculo vence el 30 de junio y su destino es incierto. El volante que recuperó la titularidad en este 2020 desea continuar en Colón, pero dependerá de la evaluación que hagan los dirigentes y el técnico Eduardo Domínguez.

En diálogo con LT9, el Polaco se refirió a su situación personal, habló de la manera en que lleva adelante la cuarentena y lo que será la vuelta a los entrenamientos. A la vez que expresó su deseo de continuar en Colón, club con el que siente identificado por todo el tiempo en el que estuvo.

"Estoy como todos, tratando de llevar esta cuarentena de la mejor manera posible, de aprovechar las cosas buenas que puede tener y dejar de lado un poquito lo que nos afecta, lo que extrañamos y lo que estamos acostumbrados a hacer que no podemos hacer, pero la estoy llevando bien. Estoy en Santa Fe, pero cuento con espacio para llevar adelante los entrenamientos y trato de aprovecharlo", comenzó contando el volante.

Respecto a lo que puede ser la vuelta a los entrenamientos y los problemas físicos que pueden aparecer indicó: "No tengo temor en volver a la actividad y lesionarme. No es algo que me preocupe, siempre soy bastante cuidadoso en las comidas, en el entrenamiento y en las horas de descanso. En ese sentido se que voy a estar bien".

Y agregó: "Después es lógico que uno va a necesitar entrenamientos para volver a tomar ritmo, los golpes con el balón, los duelos físicos que son imprescindibles para el fútbol que te generan otro tipo de exigencias. Habrá que ser cuidadosos, en el retorno a los entrenamientos, pero lo que más preocupa es la incertidumbre de saber cuando volveremos a entrenar".

Sobre el momento en el que se paró el fútbol dijo: "Generó un poco de bronca porque uno sentía que la cosa iba a mejorar, jugamos un gran partido y estaba convencido que íbamos por el buen camino. Y que podíamos reafirmar en los partidos siguientes lo hecho con Central. Al menos ganamos y salimos de la zona del descenso, aunque el parate no nos benefició, nos hubiese gustado seguir jugando porque las cosas iban a salir muy bien"

"Uno siempre quiere tener un buen ambiente de trabajo y para ello es importante conseguir buenos resultados. Cuando hay un cambio de técnico las energías se renuevan y nosotros estábamos muy golpeados, no le encontrábamos la vuelta y el cambio de timón hace que todos los jugadores estén más expectantes y entusiasmados", manifestó el volante.

En cuanto a su presente futbolístico opinó: "La titularidad la perdí con Lavallen, la recuperé con Osella y la mantuve con Domínguez en el último partido. Entiendo que nadie tiene un lugar asegurado ni predilecto, más que el entrenador, a mí lo que me entusiasma siempre es el mensaje, la búsqueda y lo que uno plantea como objetivo. Y eso me hizo ir a Huracán y después venir a Colón. Uno al conocer al entrenador (Domínguez) sabe que los objetivos son ir en búsqueda de la excelencia y de algo grande"

Consultado por la posible renovación de su contrato respondió: "Aún nadie me llamó para renovar, entiendo que es una situación muy especial, se están manejando muchas cosas, muchas hipótesis. Pero no tengo ninguna duda que en los próximos días alguna charla tendremos con los dirigentes".

Para luego finalizar "Yo tengo ganas de seguir en Colón, después de Lanús, es el club en el que más tiempo estuve. Es imposible que no te genere algo especial, es un club lindo que lo sigue muchísima gente y eso a mí me gusta siempre, me seduce jugar en Colón. Después no puedo mentir, depende de las dos partes, que quiere uno y que quiere el otro, que se pueda coincidir. Es un negocio el fútbol, pero en esta etapa busco lo mejor en lo deportivo, quiero estar cómodo dentro de la cancha y ser feliz jugando al fútbol".