Más problemas para Osella en Colón: pierde a Vicentini para jugar ante All Boys

El arquero Manuel Vicentini sigue con molestias y sería baja en Colón para el partido ante All Boys en el Islas Malvinas por el octogonal

Colón entró en la recta decisiva de preparación para el partido del lunes ante All Boys por el octogonal de la Primera Nacional, donde el DT Diego Osella analiza opciones. Se llega con lo último que queda de nafta y en las últimas horas las cosas se complicaron un poco más por las lesiones.

• LEER MÁS: Colón sufre por la ausencia de un titular que no estará ante All Boys

La cancha donde Colón hará su última práctica en Capital antes de visitar a All Boys

Los cambios que metió Osella en Colón para el duelo trascendental ante All Boys

Estaba claro que Facundo Castet estaba muy al límite y sintió molestias en la exigencia, por lo que quedó fuera. Pero no sería el único, ya que también se quedaría afuera el arquero Manuel Vicentini. El técnico confirmó en la atención a la prensa que venía trabajando apartado por la molesta en la zona intercostal.

• LEER MÁS: La cancha donde Colón hará su última práctica en Capital antes de visitar a All Boys

Una baja más en Colón

Este jueves estuvo en el táctico realizado en el predio, pero este vienes volvió sentir dolor y estaría prácticamente descartado. Si bien todavía queda el trabajo de este sábado, el último antes del viaje a Capital Federal, lo más factible es que no esté y se le abra el camino a Tomás Giménez.

Manuel Vicentini.jpg Manuel Vicentini será baja en Colón para visitar a All Boys. Prensa Colón

A comienzos de semana, Vicentini se sometió a estudios que no arrojaron problemas oseos, por lo que había que estar pendientes del día a día. Su evolución no fue la esperada y el técnico no arriesgará, ya que necesita piezas a pleno.