Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Ezequiel Medrán ordenó una práctica de fútbol en Colón, donde plantó la formación que arrancaría el partido frente a Deportivo Madryn.

Ovación

Por Ovación

10 de febrero 2026 · 10:51hs
Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Prensa Colón

En la recta final hacia el estreno en el Torneo de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán dejó señales claras en la práctica futbolística de este martes. Con el entrenamiento abierto para la prensa, el entrenador de Colón no dudó en plantar un equipo titular que se perfila para enfrentar a Deportivo Madryn, el sábado 14 de febrero desde las 20, en el Brigadier López, y además ensayó una formación alternativa que le permitió sacar conclusiones.

Un equipo que empieza a repetirse en Colón

Lejos de esconder cartas, Medrán volvió a apostar por los nombres que viene sosteniendo en los últimos ensayos, dando continuidad a una idea que busca solidez y funcionamiento colectivo desde el arranque del campeonato. El DT entiende que, tras un largo parate sin competencia oficial, la repetición y el orden serán claves en el debut.

LEER MÁS: Colón, con una decisión tomada sobre el caso José Neris

En ese contexto, el equipo titular formó con Gabriel Budiño en el arco; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet en la línea defensiva; Ignacio Antonio y Matías Muñoz como doble eje en el mediocampo; Julián Marcioni por la derecha y Conrado Ibarra por la izquierda; mientras que en ofensiva volvió a aparecer Ignacio Lago en una función más adelantada, acompañando al goleador Alan Bonansea.

Colón.jpg
Julián Marcioni le dará desborde, juego y desequilibrio a Colón por la banda derecha.

Julián Marcioni le dará desborde, juego y desequilibrio a Colón por la banda derecha.

Uno de los puntos que volvió a llamar la atención fue la ubicación de Ignacio Lago, definitivamente corrido de la mitad de la cancha para transformarse en segundo delantero.

WhatsApp Video 2026-02-10 at 10.15.12 AM (1)

La intención del cuerpo técnico es clara: sumar movilidad y presión alta para complementar a Bonansea y ganar peso ofensivo en los metros finales.

La formación alternativa, bajo la lupa

Durante el ensayo, el once titular se midió ante una formación alternativa, pensada para evaluar variantes y respuestas individuales.

WhatsApp Video 2026-02-10 at 10.15.12 AM (1)

Ese equipo estuvo integrado por Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Nicolás Thaller,Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Matías Godoy, Federico Lértora, Agustín Toledo y Darío Sarmiento; Lucas Cano y Facundo Castro.

LEER MÁS: ¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

En este equipo se destacaron nombres que pelean por un lugar o que aparecen como opciones tácticas para distintos momentos del partido, como el caso de Lértora, referencia de experiencia en la mitad de la cancha, o Cano, una alternativa para el frente de ataque.

WhatsApp Video 2026-02-10 at 10.15.12 AM

La práctica dejó un mensaje concreto: Medrán ya tiene un equipo en la cabeza y lo está consolidando con minutos y repeticiones. Si no surgen imprevistos, el equipo que trabajó como titular tiene grandes chances de ser el que salga al campo el sábado, en un Brigadier López que espera con ansiedad el regreso oficial de Colón a la competencia.

Por Melani Rivas, de UNO 106.3, especial para UNO Santa Fe

Colón Deportivo Madryn Medrán
Noticias relacionadas
¿cuanto hace que colon no disputa un partido oficial?

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

gigliotti anuncio su retiro: no estoy triste, podria haber seguido pero me canse un poco

Gigliotti anunció su retiro: "No estoy triste, podría haber seguido pero me cansé un poco"

¿cuando estrenara colon su nueva camiseta?

¿Cuándo estrenará Colón su nueva camiseta?

Colón perdió como local ante Estudiantes de Tucumán.

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Lo último

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay sectores policiales desplazados detrás de la protesta

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

Último Momento
Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varias golosinas importadas

Medrán, entre la calma y la convicción: Tenemos que construir un año sólido

Medrán, entre la calma y la convicción: "Tenemos que construir un año sólido"

El ministro Cococcioni denunció que hay sectores policiales desplazados detrás de la protesta

El ministro Cococcioni denunció que hay "sectores policiales desplazados" detrás de la protesta

El cronograma del día en el Argentina Open

El cronograma del día en el Argentina Open

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Ovación
¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

¿Cuánto hace que Colón no disputa un partido oficial?

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Julián Cosi: Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene

Julián Cosi: "Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene"

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco