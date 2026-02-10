Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Ezequiel Medrán ordenó una práctica de fútbol en Colón, donde plantó la formación que arrancaría el partido frente a Deportivo Madryn.

En la recta final hacia el estreno en el Torneo de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán dejó señales claras en la práctica futbolística de este martes. Con el entrenamiento abierto para la prensa, el entrenador de Colón no dudó en plantar un equipo titular que se perfila para enfrentar a Deportivo Madryn, el sábado 14 de febrero desde las 20, en el Brigadier López, y además ensayó una formación alternativa que le permitió sacar conclusiones.

Lejos de esconder cartas, Medrán volvió a apostar por los nombres que viene sosteniendo en los últimos ensayos, dando continuidad a una idea que busca solidez y funcionamiento colectivo desde el arranque del campeonato. El DT entiende que, tras un largo parate sin competencia oficial, la repetición y el orden serán claves en el debut.

En ese contexto, el equipo titular formó con Gabriel Budiño en el arco; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet en la línea defensiva; Ignacio Antonio y Matías Muñoz como doble eje en el mediocampo; Julián Marcioni por la derecha y Conrado Ibarra por la izquierda; mientras que en ofensiva volvió a aparecer Ignacio Lago en una función más adelantada, acompañando al goleador Alan Bonansea.

Colón.jpg Julián Marcioni le dará desborde, juego y desequilibrio a Colón por la banda derecha. UNO / José Busiemi

Uno de los puntos que volvió a llamar la atención fue la ubicación de Ignacio Lago, definitivamente corrido de la mitad de la cancha para transformarse en segundo delantero.

La intención del cuerpo técnico es clara: sumar movilidad y presión alta para complementar a Bonansea y ganar peso ofensivo en los metros finales.

La formación alternativa, bajo la lupa

Durante el ensayo, el once titular se midió ante una formación alternativa, pensada para evaluar variantes y respuestas individuales.

Ese equipo estuvo integrado por Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Nicolás Thaller,Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Matías Godoy, Federico Lértora, Agustín Toledo y Darío Sarmiento; Lucas Cano y Facundo Castro.

En este equipo se destacaron nombres que pelean por un lugar o que aparecen como opciones tácticas para distintos momentos del partido, como el caso de Lértora, referencia de experiencia en la mitad de la cancha, o Cano, una alternativa para el frente de ataque.

La práctica dejó un mensaje concreto: Medrán ya tiene un equipo en la cabeza y lo está consolidando con minutos y repeticiones. Si no surgen imprevistos, el equipo que trabajó como titular tiene grandes chances de ser el que salga al campo el sábado, en un Brigadier López que espera con ansiedad el regreso oficial de Colón a la competencia.

Por Melani Rivas, de UNO 106.3, especial para UNO Santa Fe