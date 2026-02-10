Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán, entre la calma y la convicción en Colón: "Tenemos que construir un año sólido"

Ezequiel Medrán, DT de Colón, habló en la previa del estreno ante Deportivo Madryn, sobre el armado del equipo y la identidad en construcción.

10 de febrero 2026 · 11:34hs
Medrán, entre la calma y la convicción en Colón: Tenemos que construir un año sólido

Con el debut a la vuelta de la esquina, Ezequiel Medrán tomó la palabra y dejó un mensaje claro en la antesala del estreno de Colón en la Primera Nacional, este sábado a las 20 frente a Deportivo Madryn en el Brigadier López. El DT sabalero apeló a la mesura, valoró el trabajo realizado y remarcó que el proceso recién comienza.

Un equipo nuevo y tiempos de maduración

Medrán fue prudente al analizar el presente futbolístico del Sabalero y dejó en claro que todavía hay camino por recorrer. “Realmente tenemos un equipo nuevo, entonces yo creo que nuestra mejor versión no nos va a encontrar en el inicio de la competencia”, afirmó, marcando que el funcionamiento ideal llegará con el correr de los partidos.

En esa misma línea, explicó que la evolución de un equipo no siempre es inmediata. “Es relativo. Mi experiencia me ha dicho que en algunos equipos dentro de los cuatro primeros partidos encontrás esa dinámica, y en otros te lleva siete. Mientras tanto es sumar y buscar una identidad donde el equipo se sienta cómodo a la hora de competir”, señaló.

El armado del equipo y el equilibrio buscado en Colón

Consultado sobre el equipo titular que se perfila para el debut, Medrán evitó confirmaciones y destacó el trabajo cotidiano. “Lo vamos a ir trabajando, vamos a seguir sumando minutos de fútbol y encontrando, a partir de cómo nos sentimos más cómodos, el equilibrio en la zona ofensiva y defensiva”, explicó.

El Colón de Medrán volverá a compartir grupo con Deportivo Madryn, a quien recibirá el sábado en el Brigadier López.

El Colón de Medrán volverá a compartir grupo con Deportivo Madryn, a quien recibirá el sábado en el Brigadier López.

Además, resaltó el respeto por el rival de turno. “Madryn dejó una base importante de jugadores que vienen de jugar finales. Esa es la realidad, pero estamos convencidos de que lo que venimos trabajando viene muy bien”, remarcó.

Sobre el cierre del mercado, el entrenador fue realista. “Creo que el mercado ya no ofrece mucho más, estamos prácticamente en el cierre”, dijo, aunque reconoció que hubo gestiones que no se pudieron concretar.

De todos modos, valoró el esfuerzo institucional: “La directiva junto con Diego hicieron un gran esfuerzo para armar un plantel competitivo, acorde a lo que requiere la categoría. Estamos con la ilusión de hacer un gran año”.

El hincha, la ansiedad y el mensaje de calma

Medrán también se refirió al clima que rodea al club y al acompañamiento del público. “Es extraordinario lo que sentimos en el día a día, esa ilusión del hincha”, destacó, aunque pidió serenidad para afrontar un torneo largo.

Hay que calmar las ansiedades y tener claridad de que vamos a transitar un año largo. Los momentos buenos hay que disfrutarlos y los imponderantes saber resolverlos como grupo y como institución”, sostuvo.

En lo táctico, el DT dejó en claro su idea. “Siempre vamos a buscar el protagonismo. Vamos a preparar el equipo para ganar, pero entendiendo que el partido te va pidiendo distintos momentos”, explicó, resaltando la importancia de adaptarse a cada escenario.

También subrayó un aspecto clave de la categoría: “El juego aéreo es una herramienta muy importante en la Primera Nacional y es algo que trabajamos mucho, tanto a favor como en contra”.

El objetivo y la identidad sabalera

Por último, Medrán no esquivó el gran anhelo del club. “El objetivo final es el ascenso, pero tenemos que aprender a convivir y disfrutar el día a día”, afirmó, poniendo el foco en el proceso.

Y cerró con un mensaje directo al hincha: “Yo veo un equipo que se va a entregar por completo, pelota a pelota. Ojalá la gente se sienta reflejada en cómo compite Colón, porque la identidad se construye en el transcurrir del campeonato”.

