Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán: "Estoy contento de venir a una institución tan grande como Colón"

Ezequiel Medrán brindó sus primeros conceptos como DT de Colón. "Vamos a trabajar incondicionalmente porque creemos que tenemos material", sentenció

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 12:51hs
Medrán: Estoy contento de venir a una institución tan grande como Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi

Ezequiel Medrán dirigió tres prácticas como DT de Colón y este viernes fue presentado ante gran cantidad de periodistas en la sala de prensa de la entidad del barrio Centenario.

En el inicio reconoció que "charlamos del presente con los dirigentes, de lo que estaba pasando en el campeonato, convencido que podemos trabajar de la mejor manera hasta el cierre del torneo".

Más adelante apuntó que "en definitiva estaba en un proceso con Gimnasia de Mendoza que me da un conocimiento del plantel, al haberlo enfrentado, uno se encuentra con el día a día, la trayectoria de los jugadores, Colón se armó con la intención de pelear arriba, hay que aceptar la realidad y asumir lo que viene".

LEER MÁS: Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Sus primeros movimientos

"Tuve una buena charla con el plantel y convencidos que vamos a salir adelante. Si hablamos de mis equipos son ordenados, intensos, compactos, me gusta adueñarme del juego, tenemos tres prácticas, sabemos de la complejidad de Chacarita, un equipo que tenga recorrido hacia adelante y atrás, trabajamos conceptos y en base al tiempo queremos competir con los conceptos que intentamos darles a los jugadores".

En cuanto a la lesión de Lago dijo que "tiene un golpe en la mano, está siendo tratado pero lo contamos, buscamos alternativas, esta noche en la charla técnica daremos el equipo, me encontré con un plantel con muchos lesionados, vamos a trabajar para tener los mejores recursos, me gusta tener un equipo con intensidad, recorrido, que esté sano, buscaremos los mejores jugadores para ello".

Sobre el presente anímico del equipo, soslayó que "es importante estar bien de la cabeza, pero lo deportivo y futbolístico es importante, estar bien con claridad en la cabeza ayuda al jugador, trabajamos en lo grupal, no tuvimos las posibilidades salvo algunos casos de charlas en profundidad. Quedan siete fechas importantes, lo inmediato es Chacarita, queremos llevarlo a nuestro juego y obtener un buen resultado".

Medrán 1

Ser consciente de la actualidad

"Fue asumiendo que cuando tomé la decisión, en qué momento está y cómo está, haciéndome cargo de acá hasta adelante, queremos tener un crecimiento y enfocarme para adelante. Quiero tener la mayor cantidad de jugadores para competir, trazar una raya y pensar lo que viene por delante".

Para después reconocer que "me gustan equipos para presionar alto, jugar cerca del arco rival para tener posibilidades de gol, si el equipo rival puede filtrar pases, trabajar en la zona media, recuperar, tener transiciones rápidas, que el equipo identifique los momentos del partidos. Tenemos que ser prácticos, con claridad, empezamos por lo sencillo".

Medrán puntualizó que "me voy a enfocar en los siete partidos que quedan por delante, más allá de que mi contrato es hasta diciembre de 2026, no me voy a meter en lo político, quiero que Colón sea competitivo para terminar de la mejor manera, no quiero ir más allá de eso".

LEER MÁS: Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Algunos tips de lo que pretende de su equipo

"En el fútbol son momentos y rendimientos de actualidad, no está compitiendo de la mejor manera, soy consciente que pasaron tres procesos, con la convicción de mi metodología de trabajo, entender una categoría compleja, hay que tener la capacidad de resolver los partidos, resolverlos a favor, ser certeros en el área rival, que todos estén convencidos con objetivos claros a la hora de competir. Vamos a trabajar incondicionalmente porque creemos que tenemos material".

En otro tramo de la charla subrayó: "Es un desafío, cuando hablé con mi representante y mi cuerpo técnico, tenía posibilidades del extranjero, me llamó Colón y no lo dudé, teníamos estudiado el plantel, estoy contento de venir a una institución tan grande como Colón, es complejo pero con la convicción para terminar bien. Me llamó Martín después Godano, en una reunión arreglamos todo y esperando poder competir".

Medrán 3

El primer equipo a plantar y la situación de Marcos Díaz

"Vamos a alinearnos ante la necesidad, lo inmediato es el plantel profesional, en mi carrera hice debutar muchos juveniles, las decisiones son por rendimiento, si andan bien jugarán, es indistinto, siempre prestamos atención a los juveniles, hablé con Daniel Camusso, es una buena posibilidad".

"Con Marcos Díaz se presentó en el primer día de entrenamiento, no lo había hablado con el presidente, lo hice con Godano, lo más conveniente es que trabaje a contraturno, una decisión consensuada. Probamos varias alternativas en la mitad de la cancha, vamos a intentar encontrar un equilibrio entre lo defensivo y ofensivo, encontrar buenas sociedades."

"No podemos perder tiempo en el pasado, si tomarlo como experiencia para tener la capacidad en los momentos límites tomando buenas decisiones, preparar en estas fechas para competir como equipo".

Escuchá la primera conferencia de Medrán como DT de Colón

Conferencia Medrán

Colón Ezequiel Medrán Chacarita
Noticias relacionadas
colon entrena en el estadio y despues presenta a medran

Colón entrena en el estadio y después presenta a Medrán

torneo oficial a2: colon (sf) quedo como unico puntero e invicto

Torneo Oficial A2: Colón (SF) quedó como único puntero e invicto

las tres jugadores claves de colon que llegan condicionados al cotejo ante chacarita

Las tres jugadores claves de Colón que llegan condicionados al cotejo ante Chacarita

martin minella definio su futuro en colon tras dejar de ser el tecnico principal

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Lo último

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Último Momento
Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Crónica de la noche salvaje en cancha de Independiente con violencia, ausencia policial y sin responsables

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Moretti: Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo

Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

Ovación
Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

La Copa Argentina empezó a palpitar el duelo entre Unión y River

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"