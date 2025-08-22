Colón (SF) se convirtió en el único puntero e invicto del Torneo Oficial A2 de Básquet, al superar en un partido atrapante a Almagro B por 84 a 79, duelo disputado en el gimnasio Roque Otrino.
Torneo Oficial A2: Colón (SF) quedó como único puntero e invicto
Colón (SF) superó 84-79 a Almagro B y el revés de República del Oeste en Coronda dejó a los rojinegros como únicos líderes del Torneo Oficial A2
Al éxito que hilvanó el quinteto de Fernando Quintana se sumó la derrota de República del Oeste, resignando su invicto en El Palomar corondino.
COLÓN (SF) 84: Ramiro Gugliotta 0, Emiliano Alvarez 4, Thiago Chemez 12, Ulises Rodríguez 9, Francisco Navarrete 11 (FI) Francisco Esparza 0, Adrián Herrera 11, Nicolás Pérez 0, Nahuel Salomón 10, Estanislao Crespi 27, Facundo Rojas 0. DT: Fernando Quintana.
ALMAGRO B 79: Ezequiel Heinzen 7, Franco Oreggioni 7, Ramiro Andersson 8, Guillermo Gonem 1, Franco Parola 12 (FI) Juan Meneghello 9, Tomás Alzugaray 12, Felipe Gorosito 1, Juan Fontana 1, Francisco Pruvost 3, Juan Tkaczyk 2, Bautista Ordoñez 14. DT: Alejandro Rippstein.
Parciales: 22-23, 42-44 y 67-55.
Árbitros: Fabio Alaniz y Nicolás Cecchetti.
Cancha: Roque Otrino.
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6
Miércoles 20 de agosto
CUST B 71 (Ignacio Guidi 14) - Alumni 64 (Luciano Torren 19)
Jueves 21 de agosto
Colón (SF) 84 (Estanislao Crespi 27) - Almagro B 79 (Bautista Ordoñez 14)
Kimberley 88 (Federico Sunier 26) - Santa Rosa 63 (Lucas Delfino 16)
Macabi 58 (Alejo Saidler 31) - UNL 51 (Isaac Brodsky 17)
Regatas Coronda 84 (Enzo Gauna 27) - República del Oeste 75 (Ignacio Marchetti 21)
Libre: Centenario
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 10 (5-0); Regatas Coronda y Macabi 10 (4-2); República del Oeste 9 (4-1); Alumni 9 (3-3); Almagro B y Kimberley 8 (3-2); CUST B 7 (2-3); UNL 6 (1-4); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 4 (0-4)