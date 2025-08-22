Uno Santa Fe | Colón | Colón

En su debut como DT de Colón, Medrán se respalda en la experiencia

Para su debut como DT de Colón, Ezequiel Medrán pondrá en cancha un equipo con recorrido y experiencia, postergando a los más jóvenes

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 09:44hs
Medrán apostará por los jugadores de mayor experiencia.

Apenas tres entrenamientos son los que dispuso Ezequiel Medrán antes de su debut como técnico de Colón. Y es que el DT arrancó a trabajar el miércoles y este sábado el Sabalero recibirá a Chacarita.

Medrán apuesta por la experiencia

Por lo visto en la práctica de fútbol que se llevó a cabo el jueves, el flamante entrenador dispondría de una formación con jugadores de experiencia, postergando a los más jóvenes.

Algo que había comenzado a hacer Martín Minella cuando sacó del equipo a Zahir y Conrado Ibarra. Y con el arribo de Medrán se ratifica este rumbo deportivo.

Y es que si bien es cierto que Zahir Yunis acumula cinco tarjetas amarillas, sorprende el ingreso de Oscar Garrido, dado que Lautaro Laborie está a disposición.

LEER MÁS: Colón entrena en el estadio y después presenta a Medrán

Lo cierto es que Medrán intentará priorizar la experiencia, apostando al orden defensivo y buscando construir el equipo de atrás hacia adelante.

Sin lugar para las apuestas, el DT se respalda en los jugadores de mayor experiencia, a excepción de Emmanuel Gigliotti quien iría al banco de relevos, pero está claro que Facundo Castro es también un jugador con mucho recorrido.

Con la vuelta del Pulga Rodríguez como principal novedad y un esquema 4-4-1-1, Medrán intentará dar vuelta la historia y cortar la racha negativa.

LEER MÁS: Las tres jugadores claves de Colón que llegan condicionados al cotejo ante Chacarita

Colón acumula cuatro derrotas consecutivas y necesita volver al triunfo, ya que dos de esas caídas fueron en condición de local ante Gimnasia de Mendoza y Agropecuario.

Por ello, el partido ante Chacarita es una final, aún cuando pareciera que hay poco en juego, ya que el Sabalero está muy lejos del ingreso al Reducido y lejos de la zona del descenso.

La formación sabalera para el debut de Medrán sería con: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Guillermo Ortiz, Gonzalo Soto, Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido, Ignacio Lago; Miguel Rodríguez; y Facundo Castro.

Colón Ezequiel Medrán equipo
