Las tres jugadores claves de Colón que llegan condicionados al cotejo ante Chacarita

De cara al encuentro ante Chacarita de la 28ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, en Colón habrá que tener atención a varios nombres al límite

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 18:38hs
Las tres jugadores claves de Colón que llegan condicionados al cotejo ante Chacarita

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afrontará este sábado un duelo clave ante Chacarita por la 28ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, pero además del desafío deportivo, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán deberá estar muy atento a una situación que se vuelve cada vez más condicionante: las tarjetas amarillas.

En un momento complicado desde lo físico, donde el plantel sufre bajas por lesiones semana tras semana, el Sabalero también lidia con la amenaza constante de suspensiones. Para este partido, Zahir Yunis no podrá estar a disposición, ya que llegó a la quinta y deberá cumplir una fecha de sanción.

Colon, con varios jugadores "en capilla"

Pero no es el único en situación delicada. Emmanuel Gigliotti, Brian Negro y Guillermo Ortiz acumulan cuatro amonestaciones y, en caso de recibir una más, quedarán automáticamente fuera del próximo compromiso ante Defensores de Belgrano. Se trata de tres piezas clave en el armado del equipo, que vienen arrastrando esta carga desde hace varias fechas, sabiendo que cualquier infracción los puede dejar al margen. También tiene cuatro Marcos Díaz, pero no es tenido en cuenta.

Brian Negro, uno de los que tiene cuatro amarillas en Colón.

Brian Negro, uno de los que tiene cuatro amarillas en Colón.

En este contexto, el cuerpo técnico deberá manejar con cautela los minutos y las decisiones dentro del campo, sabiendo que no hay margen de error. Con un equipo que ya sufre por la falta de variantes debido a las lesiones, perder a cualquiera de estos nombres sería un nuevo dolor de cabeza.

El partido ante Chacarita, que se jugará en el estadio Brigadier López, será entonces una prueba doble: no solo por la necesidad urgente de cortar la racha negativa y sumar, sino también por el riesgo latente de sufrir nuevas bajas por acumulación.

Colón no tiene margen, ni en la tabla ni en el banco. Y este sábado, algunos de sus referentes jugarán con la presión adicional de saber que otra amarilla puede dejarlos fuera justo cuando el equipo más los necesita.

