Colón entrena en el estadio y después presenta a Medrán

Este viernes, Ezequiel Medrán tendrá su último ensayo en Colón antes de estrenarse frente a Chacarita. El DT brindará sus primeros conceptos a la prensa

22 de agosto 2025 · 08:08hs
Son horas intensas para Ezequiel Medrán, desde que decidió convertirse en DT de Colón, elenco que pasó a tener como premisa asegurar la categoría en esta recta final de Primera Nacional.

El rafaelino dirigió el miércoles por la tarde el primer entrenamientos, en la víspera plantó su primer once titular y este viernes le dará forma a la alineación que competirá contra Chacarita.

LEER MÁS: La primera formación de Colón que definió Ezequiel Medrán

Asimismo, después de trabajar en el estadio Brigadier López, cerca del mediodía, los medios de prensa fueron citados para tomar contacto con el cuarto entrenador que tiene el club en lo que va de esta campaña.

Indudablemente con su impronta y un par de conceptos que intenta imponerle a sus dirigidos, buscará este sábado frenar esta seguidilla de cuatro derrotas al hilo que pusieron a los rojinegros en una incómoda situación.

