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Convocaron a Lucas Cuffia: Colón aporta un arquero a la Sub 20

El arquero de Colón fue convocado por Diego Placente para entrenar con la Selección Sub 20 y afrontará un amistoso internacional ante Estados Unidos en Ezeiza.

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 15:14hs
Convocaron a Lucas Cuffia: Colón aporta un arquero a la Sub 20

Colón vuelve a tener presencia en el ámbito de las selecciones juveniles, con la convocatoria de Lucas Cuffia a la Selección Argentina Sub 20. El arquero sabalero fue citado por Diego Placente y se sumará a un exigente microciclo de entrenamientos en el predio de la AFA.

Lucas Cuffia en la Selección Argentina Sub 20: convocatoria y presente

La inclusión de Lucas Cuffia en la nómina no es casual. Responde a un crecimiento sostenido en los entrenamientos del plantel profesional de Colón, donde el joven arquero comenzó a destacarse por su rendimiento y proyección. Su evolución en el Predio 4 de Junio despertó el interés del cuerpo técnico nacional, que busca consolidar el recambio generacional en el arco albiceleste.

Bajo la conducción de Diego Placente, la Sub 20 lleva adelante un proceso enfocado en detectar y potenciar talentos en puestos clave. En ese contexto, Cuffia tendrá la posibilidad de entrenarse en el predio de Ezeiza, medir su nivel con otros arqueros de elite y sumar experiencia en un entorno de alta competencia.

Argentina Sub 20 vs Estados Unidos: el amistoso en Ezeiza

El momento más relevante de este ciclo llegará el viernes 27 de marzo, cuando la Selección Argentina Sub 20 enfrente a su par de Estados Unidos en un amistoso internacional. El encuentro se disputará a las 11:00 en el predio Lionel Andrés Messi, y servirá como cierre de una semana intensa de trabajos tácticos y físicos.

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Agenda de Lucas Cuffia con la Selección Sub 20

El cronograma del arquero sabalero será exigente durante su estadía en el seleccionado:

  • Lunes 23 al jueves 26: entrenamientos diarios desde las 17:30, con foco en cohesión defensiva y tareas específicas de arco.
  • Viernes 27 (11:00): amistoso ante Estados Unidos.
  • Sábado 28 (10:00): sesión matutina, orientada a la recuperación.
  • Domingo 29 y lunes 30: entrenamientos finales antes de la liberación.

La citación de Lucas Cuffia reafirma el papel de Colón como una institución formadora de talentos. El arquero tendrá ahora la responsabilidad de representar al club en el ámbito internacional juvenil y, tras su participación, regresará a Santa Fe para continuar su desarrollo dentro del plantel rojinegro.

Colón Lucas Cuffia Diego Placente Ezeiza AFA
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