Colón, cerca de asegurar a Ignacio Lago hasta 2027

Tras semanas de negociaciones, Colón avanzó en el acuerdo y la renovación del delantero está prácticamente cerrada, a la espera de detalles formales.

Luego de un período marcado por incertidumbre y versiones cruzadas , Colón logró encaminar la situación de Ignacio Lago y quedó muy cerca de sellar su renovación contractual. El club avanzó en las últimas horas y el acuerdo para extender el vínculo del delantero hasta 2027 aparece prácticamente definido.

Las gestiones entre la dirigencia sabalera, el entorno del jugador y Talleres , institución vinculada a la operación, mostraron avances significativos en los últimos días. Si bien todavía restan algunos aspectos formales, el entendimiento entre las partes es casi total , lo que permite proyectar la continuidad del atacante en el plantel profesional.

Durante las últimas semanas, el panorama estuvo rodeado de dudas sobre la continuidad de Lago. Incluso, habían surgido versiones relacionadas con cláusulas económicas ante una posible salida. Sin embargo, con el nuevo escenario, la dirigencia logró despejar ese contexto y encaminar una resolución favorable para todas las partes.

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Una decisión clave para el proyecto deportivo de Colón

La inminente renovación representa un movimiento importante para Colón, que busca consolidar su estructura ofensiva en la Primera Nacional. A la espera de la firma oficial, todo indica que Ignacio Lago seguirá vistiendo la camiseta rojinegra, en una determinación que impacta tanto en lo deportivo como en lo institucional.