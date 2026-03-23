El Club Atlético Patronato confirmó que el Estadio Presbítero Bartolomé Grella fue habilitado para recibir público neutral en el partido ante Colón, correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el domingo a las 16 y contará con un operativo de seguridad especial.
Patronato habilita público neutral ante Colón en el Grella
El Ministerio de Seguridad autorizó la presencia de neutrales para el duelo entre Patronato y Colón, se venderán 1500 entradas presenciales.
Por Ovación
Venta de entradas para público neutral: precios y modalidad
La institución entrerriana informó que dispondrá de 1500 entradas destinadas al público neutral, que serán ubicadas en la tribuna de calle Ayacucho. El valor de cada ticket será de $70.000, en una medida que busca regular el acceso y garantizar el orden en uno de los encuentros más convocantes de la jornada.
Dónde y cuándo comprar las entradas para Patronato vs. Colón
Las entradas se venderán exclusivamente de manera presencial en la Secretaría del club, ubicada en Grella 874, respetando el siguiente cronograma:
- Miércoles: de 14 a 19 horas
- Jueves y viernes: de 9 a 19 horas
- Sábado: de 8:30 a 12:30 horas
Desde la dirigencia aclararon que el domingo no habrá expendio, por lo que recomiendan adquirir los tickets con anticipación.
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Operativo de seguridad y organización del evento
La habilitación fue otorgada por el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos junto a la Policía provincial, que supervisarán el operativo para garantizar el normal desarrollo del partido. La presencia de público neutral marca un condimento especial para un cruce que promete alta convocatoria y clima de partido grande en Paraná.