Patronato habilita público neutral ante Colón en el Grella

El Ministerio de Seguridad autorizó la presencia de neutrales para el duelo entre Patronato y Colón, se venderán 1500 entradas presenciales.

El Club Atlético Patronato confirmó que el Estadio Presbítero Bartolomé Grella fue habilitado para recibir público neutral en el partido ante Colón , correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional . El encuentro se disputará el domingo a las 16 y contará con un operativo de seguridad especial.

La institución entrerriana informó que dispondrá de 1500 entradas destinadas al público neutral, que serán ubicadas en la tribuna de calle Ayacucho . El valor de cada ticket será de $70.000 , en una medida que busca regular el acceso y garantizar el orden en uno de los encuentros más convocantes de la jornada.

Dónde y cuándo comprar las entradas para Patronato vs. Colón

Las entradas se venderán exclusivamente de manera presencial en la Secretaría del club, ubicada en Grella 874, respetando el siguiente cronograma:

Miércoles: de 14 a 19 horas

de 14 a 19 horas Jueves y viernes: de 9 a 19 horas

de 9 a 19 horas Sábado: de 8:30 a 12:30 horas

Desde la dirigencia aclararon que el domingo no habrá expendio, por lo que recomiendan adquirir los tickets con anticipación.

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Operativo de seguridad y organización del evento

La habilitación fue otorgada por el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos junto a la Policía provincial, que supervisarán el operativo para garantizar el normal desarrollo del partido. La presencia de público neutral marca un condimento especial para un cruce que promete alta convocatoria y clima de partido grande en Paraná.