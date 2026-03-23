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Patronato habilita público neutral ante Colón en el Grella

El Ministerio de Seguridad autorizó la presencia de neutrales para el duelo entre Patronato y Colón, se venderán 1500 entradas presenciales.

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 13:50hs
Patronato habilita público neutral ante Colón en el Grella

El Club Atlético Patronato confirmó que el Estadio Presbítero Bartolomé Grella fue habilitado para recibir público neutral en el partido ante Colón, correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el domingo a las 16 y contará con un operativo de seguridad especial.

Venta de entradas para público neutral: precios y modalidad

La institución entrerriana informó que dispondrá de 1500 entradas destinadas al público neutral, que serán ubicadas en la tribuna de calle Ayacucho. El valor de cada ticket será de $70.000, en una medida que busca regular el acceso y garantizar el orden en uno de los encuentros más convocantes de la jornada.

Dónde y cuándo comprar las entradas para Patronato vs. Colón

Las entradas se venderán exclusivamente de manera presencial en la Secretaría del club, ubicada en Grella 874, respetando el siguiente cronograma:

  • Miércoles: de 14 a 19 horas
  • Jueves y viernes: de 9 a 19 horas
  • Sábado: de 8:30 a 12:30 horas

Desde la dirigencia aclararon que el domingo no habrá expendio, por lo que recomiendan adquirir los tickets con anticipación.

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Operativo de seguridad y organización del evento

La habilitación fue otorgada por el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos junto a la Policía provincial, que supervisarán el operativo para garantizar el normal desarrollo del partido. La presencia de público neutral marca un condimento especial para un cruce que promete alta convocatoria y clima de partido grande en Paraná.

Colón Patronato Grella Ministerio de Seguridad Primera Nacional
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