Nuevo cruce entre Colón y Utedyc: ¿peligra el duelo ante Atlético Tucumán?

El tiempo pasa y da la sensación que la relación entre Colón y Utedyc está cada vez más lejos de mejorar. Todo lo contrario, empeora todos los meses. Incluso ya hubo incursiones en la que debió invenir el Misterio de Trabajo, pero la historia no cambia. En las últimas horas se conoció que habría una deuda por parte del club respecto al servicio prestado en el partido contra Godoy Cruz.

Producto de esto, desde la patronal lanzaron un comunicado: "Este jueves tuvimos una audiencia con dirigentes del Club Colón en el Ministerio de Trabajo, los motivos fueron por la falta de pago a los trabajadores del partido contra Godoy Cruz (21/10), entrega de ropa de trabajo, el canje de entradas de Copa Sudamericana y además el recorte de puestos de trabajo para el sábado (2 de noviembre, Colón VS. Atlético de Tucumán), lo que afectará y complicará el ingreso al estadio. Para tratar de no llegar a medidas de fuerza, pasamos a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 12.30hs en el Ministerio de Trabajo. De no mediar un acuerdo se decidirá en asamblea los pasos a seguir. Franco Bock delegado de UTEDYC".

Estadio Brigadier López.jpg UNO Santa Fe

Hubo una reunión entre dirigentes y representantes del sindicato, pero fue sin humo blanco haciendo dudar el camino hacia futuro. Desde el gremio indican que el Sabalero se rehúsa a pagar. Esto es reiterativo y ya se hizo moneda corriente, que no justifica en nada el incumplimiento de los acuerdos.

Ahora bien, en el notificación se expone "un recorte en el personal" para el cotejo de este sábado en el Brigadier López, desde las 13.15, ante Atlético Tucumán por la 12ª fecha de la Superliga. La determinación del club es solo disponer de 50 personas para las boleterías, la apertura del estadio y otros detalles con el fin de abaratar costos.

De igual modo, esto ocasionará que no sea tan dinámico y fluido como de costumbre, cuando son cerca de 70 los que se encargan de los diferentes roles. Habrá que ver cómo sigue todo. ¿Está en duda el partido? No, pero quizás sea un nuevo precedente en los próximos compromisos.