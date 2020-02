En la semana se tejió la posibilidad que, si no conseguía un resultado positivo, Diego Osella podría dar un paso al costado como DT de Colón. La goleada sufrida ante Boca maximizó aún más la cuestión y por eso se esperaba por la conferencia de prensa para ver cuál era su postura. Sin embargo, se mantuvo con las fuerzas necesarias, pero dejó a criterio del presidente José Vignatti su continuidad.

"Tengo la obligación de escuchar el pensamiento de los dirigentes por la situación. Tonto no soy y cuando no se dan los resultados uno se tiene que ir. No me voy a atornillar si no hay convencimiento. Yo veo como trabajan, lo que hicimos y lo que se hace después en los partidos, pero los resultados no se dan. Mañana (por este sábado) veremos cuando nos juntemos con José (Vignatti) y su gente y sacaremos las conclusiones. No quiero hacerle mal a Colón y por los resultados parece que fuese así. Entiendo que hay que dar la cara y despejar las dudas. No puedo ser concreto. No voy a dañar a Colón. Si se piensa que estamos haciendo eso, soy el primero en descomprimir", apuntó con total autocrítica.

Además, resaltó: "Si esto hubiese sido como ante Newell's, seguro mi respuesta era otra. Porque independiente de los nombres la cosa no cambia. No es consuelo para nadie, pero esta vez hicimos un buen primer tiempo, intenso e inteligente, pero nos quedamos sin nada. La entereza tiene que aparecer y si no hay respuestas hay que ser honestos. Hay que sentarse con José y acatar lo que piense. Si están convencidos que podemos revertilo, fuerza de nuestro lado van a tener. La realidad marca que jugamos seis partidos, perdimos cuatro y empatamos dos. No hay que ser hipócritas para aferrarse a algo. Los resultados no nos acompañan. Lo del primer tiempo fue más o menos lo que buscamos, pero el marcador es elocuente".

Respecto al partido en sí, no dudó: "Tratamos de entender con quién jugábamos y sabíamos que no podíamos cambiar el golpe por golpe, por eso cuando llegó el primer gol se notó. Nos llegaron y nos marcaron producto de los espacios. Hay que ser bien claros de cara a lo que viene. Hay que ver si esto lo sacamos todos juntos, sabiendo que detrás está el enojo de la gente y por lo que no venimos dando. Pero si no hay convencimiento, es aferrarse a un lugar donde no vas a llegar a ningún lado".

"Colón hizo un buen primer tiempo, pero después se desmoronó ante el primer golpe. Este es un equipo en emergencia que necesitaba de un partido perfecto. No nos alcanzó. Si me doy cuenta que no estoy al cien, soy el primero en irme. Hoy confiamos en que podemos salir, pero no soy egoísta y quiero escuchar a los demás. Sí piensan que no puedo cambiar esto y listo. Si no es así, nos juntaremos y saludaremos a todos, deseando al que llegue lo mejor", acotó.

En el final, fue tajante: "No ligamos nada. Es la realidad, pero lo que digamos sonaría a excusa. Lo que viene ahora es re complicado y engorroso, donde si uno mantiene la calma puede tener la posibilidad de encontrar el rumbo. Si te volvés loco y te desesperarás la cosa terminará mal. Colón está urgido y veremos a partir de este lunes cuál es la determinación más coherente".