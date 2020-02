Boca arrolló a un Colón que sigue en caída y lo hundió aún más en el descenso

Colón pagó caro su falta de gol y Boca no lo dejó pasar, ya que tras un flojo primer tiempo arrolló en el segundo y lo goleó 4-0 para dejarlo cada vez más en el umbral del descenso. Los tantos fueron de Guillermo Fernández, Eduardo Salvo, Carlos Tevez y Ramón Ábila en un partido que abrió la 22ª fecha de la Superliga.

El Sabalero jugó un buen primer tiempo, de lo mejor de la era Diego Osella, ya que ejecutó el plan ideado y le salió bien, sobre todo a la hora de neutralizar a Boca. Con cinco volantes se replegó bien con mucha concentración y disciplina táctica y dejó que la pelota la tuvieran Carlos Izquierdoz y Junior Alonso. Así las cosas, el visitante no inquietaba y el Sabalero jugaba el partido que quería.

Le faltaba profundidad en ataque, ya que pisaba poco el área rival pero generaba varios tiros de esquina. Se observaba un equipo más metido para pelear cada pelota, demostrando una actitud totalmente diferente a la del partido con Newell's. La llegada más clara de Colón llegó a los 42', con un centro de Fernando Zuqui y el cabezazo por arriba de Wilson Morelo.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Se salvó Colón! Villa estrelló el remate en el poste en la última del primer tiempo y seguimos 0 a 0 en Santa Fe.#Colón #Boca pic.twitter.com/B50mvjov9m — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 29, 2020

Pero cuando la primera etapa se terminaba, el colombiano Sebastián Villa sacó un remate desde afuera del área y el balón se terminó estrellando en el travesaño .Boca, que no había pateado al arco, tuvo en el final la chance de marcar lo que hubiese sido una total injusticia.

El complemento

Todo lo bueno que había hecho Colon en el primer tiempo desapareció en el complemento. Bastó que Boca abriera el partido para terminar de definirlo. A los 10 minutos Fabra envió un centro desde la izquierda, la defensa no pudo despejar y Pol Fernández la paró de pecho y sacó un remate rasante junto al palo derecho de Burián para establecer el 1 a 0.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Para alimentar la ilusión! Pol Fernández marcó el 1 a 0 en Santa Fe y, por ahora, la definición de la Superliga se estirará hasta la semana que viene.#Colón #Boca pic.twitter.com/71kjgK1ULp — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 29, 2020

A partir de allí, Colón no tuvo reacción; se le terminó el plan de aguantar y contragolpear y allí no tuvo respuestas. Debió salir a buscar el partido y no supo cómo hacerlo y Boca, con espacios, empezó a generar peligro. La velocidad de Villa y Salvio comenzó a hacer estragos y justamente estos dos edificaron una gran jugada para a los 27', Toto definiera cruzado para el 2 a 0.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¿Es Bolt o Villa? El colombiano superó a tres rivales en velocidad y asistió a Salvio para ampliar la ventaja en Santa Fe.#Colón #Boca pic.twitter.com/HTjIbKwNxu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 29, 2020

Y rápidamente en otra contra, el que llegó al gol fue Tevez. Luego de un rebote en el área el 10 apareció a la carrera para ajusticiar a Burián y establecer el 3 a 0.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡No podía faltar el suyo! Carlitos Tevez es la manija del Boca de Russo y liquidó el partido ante Colón.#Colón #Boca pic.twitter.com/EZScUdB2Sw — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 29, 2020

Pero Colón seguía marcando mal y en cada ataque de Boca se percibía que podía aumentar la goleada y llegó a los 39', con una exquisita volea de Wanchope ante la mirada impávida del fondo sabalero.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡De otro partido! Wanchope Ábila metió una tijera espectacular para el 4 a 0 definitivo de Boca sobre Colón.

#Colón #Boca pic.twitter.com/BqO927I0aD — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 29, 2020

No hubo tiempo para más, ni siquiera para reproches de los hinchas sabaleros que en todo momento alentaron. Pareció en el primer tiempo que el equipo había reaccionado pero fue solo un espejismo. Jugó un segundo tiempo para el olvido y recibió otro cachetazo, mejor dicho, una piña en el mentón que lo mandó a la lona. Una derrota muy dolorosa; en seis días se comió ocho goles, hace nueve partidos que no gana y se hunde en la zona del descenso.

Claramente jugando así Colón no tiene futuro. A esta altura deberá apelar a los milagros. Lo único a favor es que quedan 12 partidos y la contra es que van pasando y sigue sin sumar.

Formaciones

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera, Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia, Gabriel Esparza; y Wilson Morelo. DT: Diego Osella.

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: ST 10' Guillermo Fernández (B), 27' Eduardo Salvio (B), 29' Carlos Tevez (B) y 42' Ramón Ábila (B).

Cambios: ST 14' Ramón Ábila x Soldano (B) y Lucas Viatri x Estigarribia (C), 24' Luis Rodríguez x Chancalay (C), 28' Nicolás Capaldo x Fernández (B), 34' Federico Lértora x Morelo (C).

Amonestados: Rafael Delgado y Emmanuel Olivera (C); Carlos Izquierdoz, Jorman Campuzzano y Guillermo Fernández (B).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Brigadier López.